【中概焦點】美助理國務卿促大學基金迴避中概股，警告有除牌風險

《經濟通通訊社１９日專訊》美國助理國務卿克拉奇周二（１８日）致信各學校，建議大學

及學院的捐款基金應盡快剔除及迴避中資股，因為在美上市的中概股可能在明年底前有除牌風險

。

而據資料顯示，擁有超過十億美元捐款的大學及學院教育基金中，約１３﹒９％捐款來自於

海外。

美國證交會早前指示交易所訂立新規定，要求所有上市公司必須符合美國審計標準，而未符

合標準的上市企業或將於明年底前除牌。（ａｌ）

