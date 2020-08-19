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19/08/2020 09:01

【大國博弈】中美同意增加往返航班一倍至每周８班

　　《經濟通通訊社１９日專訊》美國運輸部周二（１８日）表示，中國本周決定允許美國聯合
航空、達美航空增加航班，同時美方將同意增加往返中美的航班一倍，並由每周４班增至８班。
　　美聯航周二透露，下月初起由三藩市前往上海的班次將增至每周４班，而達美航空前往中國
各城市的每周航班次數亦增至４班。
　　美國運輸部重申，希望中國同意恢復中美航空協議下的全部飛行權，強調中國最近允許增加
往返航班是正確的方向。（ａｌ）

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