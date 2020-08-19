【大國博弈】中美同意增加往返航班一倍至每周８班

《經濟通通訊社１９日專訊》美國運輸部周二（１８日）表示，中國本周決定允許美國聯合

航空、達美航空增加航班，同時美方將同意增加往返中美的航班一倍，並由每周４班增至８班。

美聯航周二透露，下月初起由三藩市前往上海的班次將增至每周４班，而達美航空前往中國

各城市的每周航班次數亦增至４班。

美國運輸部重申，希望中國同意恢復中美航空協議下的全部飛行權，強調中國最近允許增加

往返航班是正確的方向。（ａｌ）

