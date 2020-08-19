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19/08/2020 17:26

《台股攻略－馮偉明》台指期貨結算，電子股整固

　　《台股攻略》台股今日（１９日）開高走低，台指期貨壓低結算，加權指數跌９３﹒５點，
以今日最低點１２７７８﹒６４點收市，成交金額擴大至新台幣２５３６﹒８５億元。
　　華為禁令消息未被完全消化，聯發科受壓，跌１﹒２９％，收新台幣６０９元；台積電跌
１﹒２７％，收新台幣４２７﹒５元；鴻海亦跌０﹒６２％，收新台幣７９﹒３元；唯獨大立光
逆市上升０﹒２６％，收新台幣３７２５元。除電子股下跌之外，太陽能股亦沽壓沉重，茂迪及
達能跌停，聯合再生跌超過７％，元晶、碩禾及台虹亦見４至６％跌幅。另外，ＤＲＡＭ相關股
全面走弱，華邦電、晶豪科及南亞科跌超過５％。資金轉向追捧傳產股，造紙股今日表現強勁，
正隆股價曾高見新台幣２８﹒１元，創下近２５年新高；永豐餘更強勢，收最高位新台幣
１６﹒７５元，升５﹒６７％，創下１２年新高。
　　今日台指期結算，指數最高反彈至１２９５０點，不過受電子股拖累，大盤倒跌，高位沽壓
仍重，短線或要重試１２７００點支持位。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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