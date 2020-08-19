【飛鶴起飛】飛鶴績佳兼派息回應沽空報告接連狙擊，下站１８元？

《經濟通通訊社記者梁凱菱１９日報道》說到中國飛鶴（０６１８６），「遭沽空機構狙擊

」的字眼還言猶在耳，惟集團未受影響，仍交出亮麗的中期業績，究竟能否刺激股價再起飛？



＊中期收入較盈喜佳，毛利率近７１％最奪目＊



飛鶴上月初遭殺人鯨資本（Ｂｌｕｅ Ｏｒｃａ Ｃａｐｉｔａｌ）狙擊，稱其誇大盈利能

力及收入等，惟集團當日已迅即刊登澄清公告，並順勢發布盈喜力證，料截至６月底止中期收入

將大幅增長逾４０％。

集團上日（１８日）收市後公布中期業績，純利按年升５７％，至２７﹒５３億元人民幣，

收入升４８％，至７７﹒０７億元人民幣，較盈喜中的預測為高。而業績最耀眼之處為毛利率，

進一步提高３﹒４個百分點，至７０﹒９％，冠絕一眾內地乳業股的大約５０％或以下毛利率。

集團解釋，毛利率增加主要由於期內高端嬰幼兒配方奶粉產品系列的總銷售佔比增加。而這

部分的業務，中期收入６７﹒７３億元人民幣，按年升７３％，佔比由７３％升至近７８％；毛

利率則由７３﹒５％的高水平，進一步增至７４﹒２％。集團的高端嬰幼兒配方奶粉產品系列包

括超高端星飛帆及超高端臻稚有機產品系列，平均售價高達每公斤逾４００元人民幣。

集團總裁蔡方良今日於網上業績發布會表示，依照目前市場情況，預期今年下半年銷售收入

將較上半年有雙位數增長，亦有信心能完集團目標於２０２３年高端奶粉的市場份額增加至約６

０％。



＊似習慣成狙擊對象，內地投資者持續大掃貨＊



如此亮麗的業績，難怪成為沽空機構的狙擊對象。就在去年１１月，飛鶴才剛上市一星期，

已成為沽空機構ＧＭＴ的囊中物，質疑飛鶴的業績「有水份」：收入增長強勁、盈利能力冠絕全

球，且持有大量手頭現金，惟五年來從未派發股息，屬典型欺詐特徵。不過，ＧＭＴ強調，不建

議沽空飛鶴，可見狙擊的理據略嫌不足。

在上月，殺人鯨資本接力出手，稱飛鶴嚴重誇大淨利潤率，並揚言飛鶴的估值僅為每股５﹒

６７元，相比飛鶴當時股價為約１６元。

不過，在集團澄清及發盈喜後，股價隨即衝高，翌日更見１８﹒２元的歷史高位，似乎已反

映投資者向飛鶴投下信心一票。

飛鶴去年１１月１３日以７﹒５元上市，截至上日收市報１６﹒６６元，累計升幅１﹒２２

倍；對比恆指期內的４﹒５３％跌幅、科技指數的６９﹒６４％升幅，以及同業澳優（０１７１

７）的４０﹒１２％升幅、蒙牛（０２３１９）的２１﹒８７％升幅，飛鶴也完勝。

值得留意的是，飛鶴獲內地著名基金經濟垂青。據Ｃｈｏｉｃｅ統計顯示，截至第二季，以

擅長消費股投資聞名的易方達基金蕭楠持有飛鶴近２５００萬股，為內地飛鶴持倉最多的基金經

理。蕭楠管理的基金最近三年收益率約為１﹒１２倍。截至第二季，飛鶴的港交通總成交金額達

２﹒３３億元人民幣，為第八大活躍股份，更是唯一一隻內需股。而自飛鶴於３月９日獲納入港

股通以來，北水持倉由０﹒４１％增至上日的８﹒７６％，足以證明中資投資者對其偏好。



＊目前估值屬合理水平，料短期上試約１８元＊



雖然飛鶴未有在是次業績中提及被狙擊的事宜，惟集團宣告派發中期息０﹒１３７５元（去

年末期息為０﹒１９４３元），或是回應ＧＭＴ的指控；且不論業績、過往股價表現，以及股份

資金流向也「交足功課」，相信股價再下一城的機會大。

假設飛鶴目前處於反彈浪，前跌浪高、低位分別為１８﹒２元及１４﹒４２元，黃金比率０

﹒５倍反彈阻力，即１６﹒３１元已達到；下一級０﹒６１８倍反彈目標為１６﹒７６元，近日

亦曾到價，惟未能站穩。

集團預計，內地嬰幼兒配方奶粉市場將持續增長，主要由於消費者愈來愈專注產品品質及安

全、理解嬰幼兒配方奶粉營養等因素。觀乎其盈利增長速度而言，目前近２５倍預測市盈率仍屬

合理水平。參考飛鶴的股價習性，估計投資者短期內仍會表現亢奮，相信股價不難衝破上述水平

，並進一步上試跌浪起點１８﹒２元。據經濟通報價系統顯示，該股１６﹒６元為短期支持位。

