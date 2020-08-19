《窩輪豪情－梁業豪》指數期貨下跌屬預期之內，短中期局勢仍向好

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、原材

料業與資訊科技業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為小米

集團（０１８１０）、京東集團（０９６１８）與太古地產（０１９７２），可用作買入其相關

認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，

則宜首選舜宇光學（０２３８２）、中國恆大（０３３３３）與北京控股（００３９２）。

港股半日市的開局並不理想，四大指數於表現上全部落後於美指期貨、日股與內地股市亦然

。兩個指數期貨的走勢均屬向淡，完全符合筆者今早（１９日）於「梁業豪Ｐａｔｒｅｏｎ頻道

」內的預測。整體大市呈現個別發展，現貨大戶買家與大戶沽家的進攻態度相若。本欄認為，好

友雖然佔了上風，若未能於本周末前將更多淡友擊退，大市於本月底前即使維持強勢，恐怕再升

幅度亦不會大。港股短中期局勢尚屬顯著向好，後市仍可樂觀。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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