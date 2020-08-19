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即市新聞

19/08/2020 14:56

《窩輪豪情－梁業豪》指數期貨下跌屬預期之內，短中期局勢仍向好

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、原材
料業與資訊科技業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為小米
集團（０１８１０）、京東集團（０９６１８）與太古地產（０１９７２），可用作買入其相關
認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，
則宜首選舜宇光學（０２３８２）、中國恆大（０３３３３）與北京控股（００３９２）。
　　港股半日市的開局並不理想，四大指數於表現上全部落後於美指期貨、日股與內地股市亦然
。兩個指數期貨的走勢均屬向淡，完全符合筆者今早（１９日）於「梁業豪Ｐａｔｒｅｏｎ頻道
」內的預測。整體大市呈現個別發展，現貨大戶買家與大戶沽家的進攻態度相若。本欄認為，好
友雖然佔了上風，若未能於本周末前將更多淡友擊退，大市於本月底前即使維持強勢，恐怕再升
幅度亦不會大。港股短中期局勢尚屬顯著向好，後市仍可樂觀。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
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