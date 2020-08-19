天文台改掛８號風球，上午１１時至下午１時內改發三號強風信號

《經濟通通訊社１９日專訊》天文台於今早凌晨發今年首個９號烈風或暴風風力增強信號後
，並於今早７：４０改掛８號風球，由於颱風「海高斯」於本港風勢會逐步減弱，當本港不再普
遍受到烈風影響時，天文台會在上午１１時至下午１時內改發三號強風信號。
天文台表示，雖然颱風海高斯已在廣東珠海市登陸，但本港西部地區的風力仍然會較大，市
民需保持警惕。現時天文台正在懸掛８號風球、黃色暴雨警告、山泥傾瀉及雷暴警告。（ｕｌ）
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