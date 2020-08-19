《古臣周記－古臣》稀土價升唔停，中國稀土（７６９）唔止炒貿戰

《古臣周記》花旗國同神州嘅貿易協議檢討會談延期舉行，加上花旗國總統侵侵（特朗普）

又指，未來唔排除再封殺神州嘅科技企業，打壓神州科技業嘅意圖明顯。講到科技業，有一種材

料可謂息息相關，就係常用喺高科技同軍事產品嘅稀土。舊年年中，神州以「稀土牌」反擊花旗

國嘅消息傳得沸沸揚揚，今年會唔會亮出呢面牌？近月中美關係持續緊張，中國稀土（００７６

９）成交亦開始增加，並不時有炒作，又應唔應該入返少少貨當對沖風險？



＊神州收緊出口，「稀土牌」仍有殺傷力＊



稀土係鈧、釔以及鑭系元素等１７種化學元素嘅總稱，可以用喺冶金、石油化工、玻璃陶瓷

、手機生產、電腦及互聯網設備同農業等行業。

據東瀛國共同社最新引述神州海關總署指，神州稀土出口量由今年四月之後顯著下降，七月

出口更由舊年嘅５２４３噸按年大跌逾六成九，至只有１６２０噸，相信同今年疫情打擊全球稀

土需求、國際物流中斷有關。更重要嘅係，神州目前將稀土定位為戰略資源，四月決定設置研發

新材料同應用技術嘅研究中心，體現不依賴稀土出口，而用於加強產業嘅方針。

目前花旗國喺軍事等高科技產業都依賴神州稀土，目前八成稀土供應都要依賴神州，即使國

內稀土資源豐富，短期開採及完整生產鏈亦非短期之內可以做到嘅事。因此，如果花旗國以不滿

神州採購農產品數目為由，對神州發動新一輪嘅制裁，神州可以藉向花旗國打「稀土牌」來報復

。



＊神州藉加關稅限進口，稀土價格會受惠＊



另一方面，唔講唔知，神州除咗係最大稀土出口國，本身係稀土消費上亦相當龐大，更喺

２０１８成為最大稀土進口國，當中至少７種主要稀土都要靠進口，仲要係來自來自緬甸同花旗

國嘅礦物。不過，神州對花旗國稀土嘅依賴程度就遠遠不及花旗國對神州咁大，因為當年進口增

加嘅原因係因為打擊國內非法稀土生產令產量下降，所以即使花旗國唔出口相關稀土產品，神州

仍然可以向其他國家或增加國內開採量來解決問題。

相反，神州除咗可以靠限制向花旗國出口稀土施壓，亦可以透過增加由花旗國進口稀土嘅關

稅，既打擊花旗國稀土生意，亦有助提振國內稀土價格。舊年神州喺中美交惡時，就曾以增加花

旗國進口稀土關稅來還擊。有券商指出，由花旗國進口同神州國內輕稀土嘅成本唔係差好多，增

加關稅有望減少進口量，支持國內稀土價格。

不過，亦有分析指，花旗國已將電子製造業外移，供應鏈早已遍布全球，所以一旦禁止向花

旗國政府同企業輸出稀土，首先遭殃嘅就係零件供應商，作為世界工廠嘅神州好可能都受到牽連

。



＊稀土價格持續上漲，貢獻中國稀土盈利＊



睇返同魚缸同稀土最相關嘅中國稀土，係全國最大規模嘅稀土及耐火材料生產商之一，主要

從事稀土分離及加工。舊年受惠旗下銷售嘅重稀土元素如氧化鋱及氧化鏑平均價格較按年增長兩

成及五成，帶動稀土業務分部收入按年增加兩成半，即使期內銷售稀土產品按年減少咗三成。

所以稀土價格上揚，將直接貢獻集團嘅盈利。睇返近期國內稀土價格走勢，據內媒《上海有

色網》報道，神州８月以來稀土價格走勢持續上漲，其中以輕稀土鐠及釹嘅升幅較大，中重稀土

孖屐亦有所上漲。而中國稀土行業協會最新嘅稀土價格指數顯示，自今年四月起，稀土價格反覆

上升，最新報１５５﹒５，創自舊年七月高位以來新高。

喺２０１９全年業績嘅年報上，中國稀土就中美貿易及稀土議題表示，預期神州政府將繼續

推出政策以整頓稀土行業運作，維持神州稀土喺全世界嘅戰略地位，支持神州稀土行業長遠發展

。而正正由今年初開始，神州就逐漸減慢稀土出口，並將之列為戰略資源，相信對國內稀土價格

帶來一定支持。



＊基本面支持業績，可趁回落時吸納＊



神州最終會否打出呢張「稀土牌」就未知，但稀土價格持續上升，加上神州將稀土列為戰略

資源，對相關企業及產品嘅支持就唔使多講，所以阿臣認為中國稀土唔係純炒作，而係有基本面

支持。睇返過去呢幾年公司業績表現，近年虧損一直收窄，而且舊年由虧轉盈，其中稀土業務嘅

收入增加近兩成半至６﹒９２億銀，佔總收入近六成八，分部溢利３４８０萬銀。睇好稀土價格

嘅可以趁回落至上月大陽燭底部約０﹒４３銀吸納。



表列截至８月１８日收市阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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港股：

ＳＰＤＲ金ＥＴＦ １０股 １０９７﹒００ １４６２﹒００ １４６２０

平安好醫生 ２００股 ５２﹒９０ １１７﹒１０ ２３４２０

阿里巴巴 ２００股 ２１０﹒５０ ２５２﹒００ ５０４００

三一國際 ２０００股 ４﹒１１ ３﹒９１ ７８２０

港交所 １００股 ２６４﹒５０ ３７９﹒００ ３７９００

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股票市值 ： １３４１６０元

剩餘現金 ： １００３２３元

組合淨值 ： ２３４４８３元

組合本月收益表現： ＋ ０﹒６％（截至上月底止組合淨值：２３３０７４元）

組合累計收益表現： ＋１２３﹒３％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至８月１８日收市

