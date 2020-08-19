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19/08/2020 13:44

《異動股》舜宇再跌半成穿７月底小型平台區，指引保守大行降目標

　　《經濟通通訊社１９日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）管理層修訂今年產品出貨量目標
，部分大行調低蔚其目標價，拖累股價再瀉半成，跌穿７月底的小型平台區。
　　舜宇開市僅跌１％報１３２﹒８元，隨後曾收窄跌幅，最高見１３３﹒６元，惟沽盤不斷湧
現，拖累股價急挫至最低１２６﹒５元，跌幅近６％，現價仍滑５﹒２２％，報１２７﹒２元；
為目前跌幅最大藍籌，成交約２５６萬股，涉資３﹒２９億元。
　　雖然股價繼上日（１８日）瀉逾９％後再下滑，惟據經濟通報價系統顯示，目前仍逾４５０
０萬元資金淨主動買入；大戶買沽比率更升至６６：３４，較過去五天平均的５６：４４理想，
意味大戶好友已進攻。
　　參考日線圖，目前股價已跌穿７月底的小型平台區，下一級則觀望能否守穩６月底橫行區底
部，約１２２元。
　　舜宇績後公布，今年全年手機鏡頭及攝像頭模組出貨量目標僅按年升１２％，較上半年實際
表現遜色。
　　大行看法分歧，瑞信及摩通分別下調舜宇，前者看１６８元，維持「跑贏大市」評級；後者
則看１５５元，評級維持「增持」。
　　不過，大和則上調目標價至１５８元，重申「買入」評級；另高盛同樣維持「買入」，目標
價續予１２０港元。
　　現時，恆生指數報２５１２９，下跌２３７點或下跌０﹒９４％，主板成交１４８﹒１４億
元。國企指數報１０３０６，下跌１１８點或下跌１﹒１４％。

　　表列手機設備股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學　（０２３８２）　　１２７﹒２０元　　下跌５﹒２２％
　　高偉電子　（０１４１５）　　　　３﹒０７元　　下跌２﹒５４％
　　瑞聲科技　（０２０１８）　　　５４﹒２０元　　下跌２﹒１７％
　　丘鈦科技　（０１４７８）　　　１０﹒９２元　　上升０﹒１８％
　　比亞迪電子（００２８５）　　　２９﹒１０元　　上升１﹒３９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｋｌ）

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