【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１﹒１億人幣，買中國飛鶴聯通沽騰訊

《經濟通通訊社１９日專訊》港股因颱風關係上午停市，延至下午１時半開市。美國總統特

朗普表示，推遲與中國貿易談判，又指現時不想與中國談。恆指低開８點，早段曾轉升１５點，

高見２５３８２點，但內地股市下挫，拖累港股走低，曾挫２８８點，低見２５０７９點，於兩

萬五見支持。恆指收報２５１７８點，跌１８８點或０﹒７４％。

按額度計算，北水全日淨流入１﹒１億元人民幣，減少９５﹒２％。北水淨買入最多的個股

依次是中國飛鶴（０６１８６）、中國聯通（００７６２）、比亞迪電子（００２８５）；淨賣

出最多的依次是騰訊控股（００７００）、中芯國際（００９８１）、華能國際電力股份

（００９０２）。

主板成交８４５﹒８１億元減少３３﹒３％。其中港股通成交１５８﹒２億元，佔總成交

１８﹒７％。



＊北水續拋騰訊淨流出近４億＊



上半年盈利大增超過五成的中國飛鶴跌２﹒４％報１６﹒２６元，北水淨買入３﹒６億元。

中資電訊股回吐，中國聯通跌７﹒６６％報６﹒０３元，北水淨買入１﹒６億元。

比亞迪電子升２﹒７９％報２９﹒５元，北水淨買入０﹒９億元。

騰訊控股跌１﹒１７％報５０６元，北水淨賣出３﹒６億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

中國飛鶴 （０６１８６） ３﹒６４

中國聯通 （００７６２） １﹒６２

比亞迪電子 （００２８５） ０﹒９４

美團點評 （０３６９０） ０﹒８５

中國太保 （０２６０１） ０﹒０８



淨沽出最多港股：

騰訊控股 （００７００） －３﹒６４

中芯國際 （００９８１） －２﹒３７

華能國際電力股份（００９０２） －１﹒６６

北京控股 （００３９２） －０﹒９３

舜宇光學科技 （０２３８２） －０﹒６２

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（ｃａ）

