《美元走勢－羅明立》英鎊宜守１﹒３１４０，可１﹒３２分段吸納

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０５﹒６１ １０５﹒１０ １０５﹒５１

歐元╱美元 １﹒１９５３ １﹒１９２８ １﹒１９４０

英鎊╱美元 １﹒３２６７ １﹒３２３４ １﹒３２５４

美元╱瑞郎 ０﹒９０４０ ０﹒９０２４ ０﹒９０３２

美元╱港元 ７﹒７５０２ ７﹒７４９６ ７﹒７４９８

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《美元走勢》美國公布７月新屋開工數據，年度化數字達１４９﹒６萬間，高於預期的

１２４萬間；同期，營建許可達１４９﹒５萬間，亦高於預期的１３２萬間，反映美國房屋市場

受到美聯儲量化寬鬆措施支持反彈。美股個別發展，道指連跌兩日，不過標普５００指數及納指

升至歷史新高。美匯指數失守９２﹒５０支持，量度跌幅可先看９１，入市仍適宜以高位造空作

部署，留意今周收市能否重上９２﹒５０以提防假突破。

英國７月連串通脹數據都高於預期，英國與歐盟恢復貿易談判，目前較大分歧在於歐盟於英

國水域的捕魚權，以及英國「脫歐」後如何維持競爭力。市場消息指雙方有意願達成協議，避免

疫情下經濟再多一個不確定性，英鎊在交叉盤受惠做好。估計會議期間匯價或有反覆，英鎊在

１﹒３３至１﹒３５之間仍有不少阻力，下方最好能守住１﹒３１４０，可部署低位１﹒３２開

始分階段吸納。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 買入日圓 １０５﹒９０ １０４﹒８０ １０６﹒１５

歐元╱美元 觀 望

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３２００ １﹒３３５０ １﹒３１４０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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