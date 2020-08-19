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即市新聞

19/08/2020 15:41

《美元走勢－羅明立》英鎊宜守１﹒３１４０，可１﹒３２分段吸納

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０５﹒６１　　　１０５﹒１０　　　１０５﹒５１
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１９５３　　　１﹒１９２８　　　１﹒１９４０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３２６７　　　１﹒３２３４　　　１﹒３２５４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９０４０　　　０﹒９０２４　　　０﹒９０３２
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０２　　　７﹒７４９６　　　７﹒７４９８
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國公布７月新屋開工數據，年度化數字達１４９﹒６萬間，高於預期的
１２４萬間；同期，營建許可達１４９﹒５萬間，亦高於預期的１３２萬間，反映美國房屋市場
受到美聯儲量化寬鬆措施支持反彈。美股個別發展，道指連跌兩日，不過標普５００指數及納指
升至歷史新高。美匯指數失守９２﹒５０支持，量度跌幅可先看９１，入市仍適宜以高位造空作
部署，留意今周收市能否重上９２﹒５０以提防假突破。
　　英國７月連串通脹數據都高於預期，英國與歐盟恢復貿易談判，目前較大分歧在於歐盟於英
國水域的捕魚權，以及英國「脫歐」後如何維持競爭力。市場消息指雙方有意願達成協議，避免
疫情下經濟再多一個不確定性，英鎊在交叉盤受惠做好。估計會議期間匯價或有反覆，英鎊在
１﹒３３至１﹒３５之間仍有不少阻力，下方最好能守住１﹒３１４０，可部署低位１﹒３２開
始分階段吸納。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０５﹒９０　　　１０４﹒８０　　　１０６﹒１５
　　　歐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒３２００　　　１﹒３３５０　　　１﹒３１４０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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