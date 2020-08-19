【香港政情】陳志全：七、八成機會不留任，延任沒民意授權

對於延任一年的立法會，民主派前日表態指，絕大部分議員傾向留守，但非意見一致，其中

人民力量陳志全昨日（１８日）透露，自己七、八成機會不留任。

陳志全昨指，延任沒有民意授權，故支持集體杯葛立法會，反對借疫情無理推遲選舉，但他

目前尚未作出最終決定，視乎有沒有具約束力民調支持。他更透露，現時只有兩人支持杯葛，議

會做到「齊上齊落」是最高理想，但做不到亦無法勉強，希望選擇留任的議員，能證明留下的價

值，他暫未有離開議會後的具體計劃，並指不留任，不代表明年不參選。

另外，民主黨主席胡志偉稱，離開議會令議會有一年真空期，不少法例可在無聲無息中通過

，或造成難以負擔、不可逆轉的後果，選擇留守，則能夠拖延爭議性撥款等，讓社會凝聚意見。

他表示，市民若然認為民主派留守後，表現不合預期，可在明年的選舉中，以選票表達不滿，直

言選擇延任是「兩害取其輕」，不等於接受委任。

公民黨黨魁楊岳橋則稱，該黨初步傾向留守，認為議會仍有價值，離開會令未來一年失去制

衡及反對聲音，反問上述情況是否健康、理想，而留任或者未能阻止議案通過，但仍可以盡力拖

延。《香港經濟日報》（ｚｚ）

