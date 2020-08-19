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19/08/2020 12:02

恒安國際（１０４４）半年賺２２﹒６億人幣升兩成，派１﹒２元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》恆安國際（０１０４４）公布截至今年６月底止半年盈利
２２﹒６億元（人民幣．下同），按年升２０﹒３％，每股盈利１﹒８９９元，派中期息１﹒２
元。
　　期內收入１０９﹒２８億元，升１﹒４％，毛利率４４﹒１％，經營利潤３１﹒８５億元，
升１９﹒８％。（ｈｏ）

　　　　　　　　　　＊有關業績詳情，請參閱以上公司之正式通告＊

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