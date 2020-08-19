【香港政情】據報梁天琦擬申請假釋提早出獄

《經濟通通訊社１９日專訊》「本土民主前線」前發言人梁天琦因旺角騷亂案被控暴動罪罪
成，判監６年，其代表律師曾預計其最快２０２２年１月出獄。不過，有消息指，梁天琦擬申請
假釋提早出獄。
據《香港０１》報道，已服刑約一半的梁天琦正計劃申請俗稱「假釋」的「監管下釋放計劃
」，冀爭取提早出獄恢復「自由身」，有待「監管下釋囚委員會」審核，向行政長官提出建議。
消息指，梁天琦在獄中行為良好，但礙於其身份較敏感，暫難言成事機會多大。（ｂｉ）（
ｚｚ）
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