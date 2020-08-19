【新冠肺炎】消息指本港今日新增約３０宗確診個案　

《經濟通通訊社１９日專訊》消息指本港今日新增約３０宗確診個案，為連續１７日錄得雙
位數確診數字。本港昨日（１８日）新增３６宗確診個案，當中３５宗為本地感染。
香港大學感染及傳染病中心總監何柏良今早出席電台節目表示，政府針對高危或特定群組進
行的新型冠狀病毒檢測，除了安老院舍的樣本樽回收率超過八成外，葵涌貨櫃碼頭、的士司機和
外傭群組的樣本樽回收率都很低，反映部分人不合作，擔心難以中斷病毒傳播鏈。（ｂｉ）
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