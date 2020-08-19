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即市新聞

19/08/2020 16:31

《本港經濟》最新失業降至６﹒１％，低於預期

　　《經濟通通訊社１９日專訊》根據政府統計處今日公布，經季節性調整的失業率由今年４－
６月的６﹒２％下跌至５－７月的６﹒１％，低於市場估計的６﹒４％，並終止了連續九個移動
三個月期間的升勢。同期就業不足率由３﹒７％下跌至３﹒５％。

＊失業情況改善受惠於保就業計劃＊

　　勞工及福利局局長羅致光表示，勞工市場在５－７月仍然嚴峻，但較４－６月有所改善，這
是因為本地疫情在５、６月間大致受控。「保就業」計劃的開展亦提供支援作用。在５－７月，
經季節性調整的失業率較４－６月微跌０﹒１個百分點至６﹒１％，終止了連續九個移動三個月
期間的升勢。就業不足率亦下跌０﹒２個百分點至３﹒５％。同時，總就業人數及勞動人口的按
年跌幅分別收窄至５﹒７％及２﹒４％。

＊失業人數增加約１８００人＊

　　總就業人數由４－６月的３６２﹒０４萬人，上升至５－７月的３６３﹒７萬人，增加約
１﹒６６萬人。同期的總勞動人口亦增加約１﹒８４萬人，至３８７﹒９５萬人。
　　失業人數（不經季節性調整）由４－６月的２４﹒０７萬人上升至５－７月的２４﹒２５萬
人，增加約１８００人。同期的就業不足人數則減少約６９００人，至１３﹒６萬人。

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