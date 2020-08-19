【夜期時段】即月期指最新報２５１７３點，升３８點，低水６點

《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５１２３點，跌１２點，低水

５６點，最新報２５１７３點，升３８點，低水６點，合約成交３１５張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１０２９２點，跌３點，低水２１點，最新報１０３１４點

，升１９點，高水１點，合約成交２９７張。

