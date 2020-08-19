李嘉誠及李澤鉅再增持長實（０１１１３）共７５萬股

《經濟通通訊社１９日專訊》長和系資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅再增持長實

（０１１１３）股權，兩人透過李嘉誠基金會於８月１３日、１７日及１８日，以平均價每股

４２﹒６６５元、４２﹒６４２８元及４２﹒７４元購入長實共７５萬股，涉資約

３２００﹒６萬元。

增持完成後，李嘉誠於長實持股量由３５﹒３３％增至３５﹒３６％，而李澤鉅則由

３５﹒４％增至３５﹒４２％。（ｂｉ）

