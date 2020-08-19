華潤啤酒：喜力對盈利有支持，下半年內地啤酒銷量料跌６至７％

《經濟通通訊社１９日專訊》華潤啤酒（００２９１）首席執行官侯孝海在中期業績電話會

議中表示，受疫情影響，首季啤酒銷量及利潤大幅下滑，但隨着疫情受控，第二季啤酒消費終端

陸續開放，目前集團零售渠道已全數恢復、餐飲渠道亦恢復七至八成，惟夜場渠道只恢復兩至三

成，加上第二季天氣較熱炎熱及渠道增加庫存等因素推動下，第二季銷售有強勁增長，部分抵銷

首季的負面影響；至於上半年純利升１１％，主要受惠於集團產能改善及成本控制，而期內喜力

在中國銷售增長達雙位數，對盈利支持力度亦大。

他續指，下半年消費層面未見有特殊的正面因素，但內地推崇夜經濟及夜攤發展，對啤酒銷

量有一定幫助，預計第三季啤酒銷量將持平或有低幅度增長，惟下半年行業整體銷量料下跌６％

至７％，但相信行業盈利仍不錯，期望雪花啤酒可保持上半年表現。

他稱，公司去年提前完成喜力整合後，已將其銷售網絡覆蓋全國，又指市場憂慮喜力通過雪

花啤酒的營銷渠道打入市場或會下調其均價是無必要的擔憂。

華潤啤酒上半年關閉兩間啤酒廠，侯孝海稱，產能優化於今年起將成常態化動作，屬節省成

本的其中一個策略，公司將持續進行優化，但預期不會有大規模關廠，未來亦計劃擴大喜力的產

能。此外，公司目前沒有任何海外併購計劃。（ｙｗ）

