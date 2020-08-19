【企業盈喜】愛德新能源料中期轉虧為盈賺１８００萬人幣

《經濟通通訊社１９日專訊》愛德新能源（０２６２３）公布，預期集團截至今年６月３０

日止六個月將錄得約１８００萬元（人民幣．下同）的淨收益，相比去年同期虧損約２７００萬

元有顯著改善。

期內虧轉盈，主要由於集團收入增加了超過１倍，毛利率增加至約１１％；政府補助約

８００萬元；以及出售物業、廠房及設備收益約８００萬元。（ｂｎ）

