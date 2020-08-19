中海油（８８３）中期純利跌６５﹒７％，中期息派０﹒２港元

《經濟通通訊社１９日專訊》中海油（００８８３）公布，截至今年６月底止中期純利為
１０３﹒８３億元（人民幣．下同），按年跌６５﹒７％。每股基本盈利０﹒２３元，派中期息
０﹒２港元，按年減少約３９％。
期內，收入按年跌３１﹒８％至７４５﹒６億元，營業利潤跌６４﹒１％至１５５﹒８億元
。油氣銷售收入跌２９﹒９％至６６３﹒４億元。油氣淨產量增６﹒１％至２﹒６億桶油當量。
（ｂｎ）
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