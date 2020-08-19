  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/08/2020 17:06

【企業盈警】遠大中國料中期虧損擴大至２﹒５億人幣或以下

　　《經濟通通訊社１９日專訊》遠大中國（０２７８９）公布，截至今年６月３０日止六個月
，預期公司股東應佔淨損失約為２﹒５億元人民幣或以下，而去年同期公司股東應佔虧損為
５９７０萬元人民幣。
　　期內虧損擴大主要由於突如其來的新型冠狀病毒疫情同時影響中國、美國、英國、歐盟及世
界其他主要國家等多個國家。多個國家採取的隔離及暫時封鎖措施，導致建築項目的暫時停工或
延期。（ｂｎ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事19/08/2020
《神州經脈》習近平調研汛情　滬指守三千四　外資出逃逾一個月多
FOCUS19/08/2020
【FOCUS】美元積弱人仔走強　小心劇情物極必反
財經熱話19/08/2020
【飛鶴起飛】飛鶴績佳兼派息回應沽空報告接連狙擊　下站18元？
香港要聞18/08/2020
【紓困措施】政府：僱主再申領保就業補貼　可重新選擇指定月份
中國故事18/08/2020
《神州經脈》美再收緊華為限制　不搞大水漫灌被重提　滬指四連升
財經熱話18/08/2020
【京東火熱】京東績佳股價抽升逾9%　高盛最牛目標上望329元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】上水廣場 x Rody 手提電風扇+兩用Tote bag

新增「恒生科技指數」成份股

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金