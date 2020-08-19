【企業盈警】遠大中國料中期虧損擴大至２﹒５億人幣或以下

《經濟通通訊社１９日專訊》遠大中國（０２７８９）公布，截至今年６月３０日止六個月

，預期公司股東應佔淨損失約為２﹒５億元人民幣或以下，而去年同期公司股東應佔虧損為

５９７０萬元人民幣。

期內虧損擴大主要由於突如其來的新型冠狀病毒疫情同時影響中國、美國、英國、歐盟及世

界其他主要國家等多個國家。多個國家採取的隔離及暫時封鎖措施，導致建築項目的暫時停工或

延期。（ｂｎ）

