【新冠肺炎】富邦銀行調整分行營業時間，平日營業至下午４時

《經濟通通訊社１９日專訊》富邦銀行公布，為保障員工及客戶的健康和安全，所有分行的
營業時間將暫時更改，直至另行通知。星期一至五的營業時間為上午９時至下午４時，而星期六
的營業時間則為上午９時至下午１２時半。當中，上環分行、西環分行、銅鑼灣分行、北角分行
、紅磡分行、佐敦分行、旺角分行、沙田分行及屯門分行共９間分行將於８月２２日暫停營業。
（ｓｋ）
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