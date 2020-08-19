【新冠肺炎】富邦銀行調整分行營業時間，平日營業至下午４時

《經濟通通訊社１９日專訊》富邦銀行公布，為保障員工及客戶的健康和安全，所有分行的

營業時間將暫時更改，直至另行通知。星期一至五的營業時間為上午９時至下午４時，而星期六

的營業時間則為上午９時至下午１２時半。當中，上環分行、西環分行、銅鑼灣分行、北角分行

、紅磡分行、佐敦分行、旺角分行、沙田分行及屯門分行共９間分行將於８月２２日暫停營業。

（ｓｋ）

