【減辣措施】美聯工商舖：放寬按揭貸款正面，短中期交投刺激不大

《經濟通通訊社１９日專訊》金管局宣布放寬非住宅物業按揭貸款的逆周期措施，按揭成數
上限上調至五成。美聯工商舖行政總裁黃漢成回應指，是次放寬措施有助用家入市，長期而言對
工商舖市場屬正面作用。
他認為，受現時經濟大環境及市場氣氛審慎影響，相信措施對工商舖市場短中期的成交及
成交價不會構成太大刺激，但長遠而言則屬正面；由於風險管理措施門檻較高，放寬按揭成數後
亦有助用家進入工商舖市場。（ｙｗ）
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