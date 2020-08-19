【減辣措施】美聯建議政府為住宅物業「速減辣」，取消額外印花稅

《經濟通通訊社１９日專訊》金管局突宣布放寬非住宅物業按揭貸款的逆周期措施，將非住

宅物業按揭貸款的適用按揭成數上限上調１０個百分點，一般個案的上限由四成上調至五成。此

項修訂自明日（２０日）起生效。



＊政府應為住宅物業「速減辣」，增加二手流通＊



美聯住宅部行政總裁布少明認為，是次「突擊式減辣」反映政府扶助商界的決心，惟只放寬

非住宅物業的按揭貸款，對星斗市民的幫助有限。建議政府為住宅物業「速減辣」，增加二手流

通，助有需要的市民上車，亦可以助香港吸納資金，加速經濟復甦。

他指出，受疫情影響，本地樓市成交未回復正常水平。據土地註冊處資料顯示，今年首７個

月整體物業（包括住宅及非住宅）註冊量合共錄４０３２５宗，按年跌近２成。至於金額方面，

今年首７個月整體物業註冊金額錄約３３８３﹒２億元，按年跌約２５％。



＊倡放寬住宅物業按揭成數，取消額外印花稅＊



他認為，辣招影響物業流通，既降低剛需者上車機會，亦阻礙港人進行資產配置，故政府應

該「速減辣」，以增加港人將物業套現的能力，從而增加二手放盤供應，彌補新供應不足，同時

更可增加港樓對環球游資的吸引力，助香港吸納資金，具體建議包括寬免首次置業人士印花稅、

放寬供款比率，全面取消三厘壓力測試基準，並建議放寬住宅物業按揭成數至２０００萬或以下

，以免二手供應出現「斷層」，另外，取消額外印花稅（ＳＳＤ），並將雙倍印花稅（ＤＳＤ）

稅率下調至推出「加強版」前，為市民換樓開方便之門，以活化換樓鏈。（ｂｉ）

