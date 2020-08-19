《小傳日記》中美關係起風浪，香江魚缸向下盪

《小傳日記》颱風海高斯吹襲香江，唔單止帶來狂風大驟雨同雷暴，天文台凌晨仲發出今年

第一個９號風球，魚缸上午同樣停工，直到下午一點半復市，低開８點後曾經倒升１５點，報２

５３８２已經係全日高位，之後掉頭向下跌近３００點。原來中美關係同樣打大風，大家都好奇

怪上星期六個貿談去咗邊。侵侵就話，係佢叫停用來評估兩國首階段貿易協議執行進展嘅會議，

因為佢依家無心情同神州對話喎。再加上受到Ａ場向下拖累，魚缸尾市再考驗二萬五心理關。大

市收報２５１７８，跌１８８點或跌近１巴仙，主板成交８４５﹒８１億銀。國貨報１０３１３

，下跌１１２點或跌１巴仙。恆生科指報７１５０，跌４５點或近１巴仙。

神州Ａ股低開低走，上證綜指報３４０８，下跌４２點或跌逾１巴仙；深證成指報１３４８

０，下跌２８７點或跌２巴仙。兩市全日成交１０８８４億人仔，係連續第三個交易日保持萬億

關。

大隻藍戰士方面，ＱＱ（００７００）挫逾１巴仙，報５０６銀；大象（００００５）軟唔

夠半巴仙，報３４﹒１５銀。生發發（００３８８）中期多賺１巴仙，仍然跌低逾１巴仙，報３

７３﹒６銀，ＡＩＡ（０１２９９）跌近半巴仙，報７４﹒６銀；建行（００９３９）升１巴仙

，報５﹒９４銀；國壽（０２６２８）澄清無諗住同其他保險公司合併，回吐逾４巴仙，報１９

﹒２銀。



＊侵侵又口痕出口佬就震，往返航班增航空佬上伸＊



花旗國總統侵侵（特朗普）最近口痕話係佢決定推遲同神州嘅貿易談判，話唔想同神州傾計

。被問到會唔會退出中美貿易協議，特朗普就話「我哋等着瞧」，出口佬當然震一震。創科實業

（００６６９）蒸發逾２巴仙，報９２﹒５銀；萬洲國際（００２８８）碌低近１巴仙，報６﹒

９銀；申洲國際（０２３１３）軟１巴仙，報１０８﹒９銀；敏華控股（０１９９９）潛水逾１

巴仙，報１０﹒３８銀；耐世特（０１３１６）跌近１巴仙，報５﹒２１銀。

神州同花旗國同意，允許航空公司增加往返兩國嘅航班一倍，由每星期４班，增加到每星期

８班。雖然魚缸近日表現一般，但航空佬表現又唔錯！南方航空（０１０５５）無升跌，報３﹒

８銀；東方航空（００６７０）無升跌，報２﹒９５銀；中國國航（００７５３）微升近１巴仙

，報５﹒２１銀；美蘭空港（００３５７）跌親逾５巴仙，報４３﹒８銀；首都機場（００６９

４）軟近１巴仙，報５﹒４２銀。



＊金軟出業績股價好出色，中美關係差晶片跌成渣＊



今日科技佬表現兩極化，小米（０１８１０）成功變大米，盤中見兩年新高，收漲逾３巴仙

，報１７﹒８２銀；阿里（０９９８８）都飛起逾１巴仙，報２５５﹒４銀。不過部分手機設備

佬最近被華為拖累，舜宇（０２３８２）業績又好一般，連瀉兩大棍，蒸發近７巴仙，報１２５

銀；瑞聲科技（０２０１８）漏氣跌２巴仙，報５４﹒２５銀；Ｓａａｓ佬都公布業績，金軟（

０３８８８）中期虧轉盈賺近９２億人仔，炒高近７巴仙，報４２﹒３銀；金蝶國際（００２６

８）就盈轉虧２﹒２４億人仔，跪低４巴仙，報１８﹒８４銀。

神州同花旗國關係轉差，日前宣布將進一步收緊對華為限制，晶片佬繼續走弱。中芯國際（

００９８１）跣低２巴仙，報２６﹒０５銀；華虹半導體（０１３４７）插水逾４巴仙，報３０

﹒６５銀；ＡＳＭ（００５２２）軟跌唔夠１巴仙，報８７﹒２銀。



＊出研報唱衰聯通股價退，中集被出售股價升個夠＊



噚日落鑊撐市嘅神州電訊佬有回吐，匯豐環球研究出咗份研報話，對聯通（００７６２）５

Ｇ業近期會唔會出現轉折點仍持謹慎態度，將聯通「買入」評級下調至「持有」評級，目標價６

﹒３銀。聯通急插近８巴仙，報６﹒０３銀；中移動（００９４１）走低近２巴仙，報５８﹒８

５銀；中電信（００７２８）跪低逾２巴仙，報２﹒７４銀。

中遠海發（０２８６６）打算出售中集集團（０２０３９）部分股權，雖然佢強調出售事項

仍處於籌劃階段，都有可能唔會進行。但中遠系都先升為敬，中遠海發走高逾１巴仙，報０﹒８

３銀；被出售嘅中集集團跳起近８巴仙，報８﹒２８銀；中遠海控（０１９１９）飆逾６巴仙。

不過中遠海運國際（００５１７）跌低２巴仙，報２﹒２５銀。請請！



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