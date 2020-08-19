美方推遲與中國貿談，港股半日市收跌１８８點報２５１７８點

《經濟通通訊社１９日專訊》港股因颱風影響上午停市，下午１時半恢復交易，低開８點，

報２５３５９點，盤中曾倒升１５點報２５３８２點。美國總統特朗普表示，推遲與中方的貿易

談判，指現時不想與中國談，Ａ股兩市走低，港股跌幅加重，加上中資電訊股回吐，港股最多曾

插２８８點，見２５０７９點，險守兩萬五。最終港股收報２５１７８點，跌１８８點或跌

０﹒７４％，主板成交８４５﹒８１億元。國企指數報１０３１３點，跌１１２點或跌

１﹒０８％。恆生科技指數報７１５０，跌４５點或跌０﹒６３％。

Ａ股兩市下跌。上證綜合指數報３４０８點，跌４２點或跌１﹒２４％。深證成分指數報

１３４８０點，跌２８７點點或跌２﹒０９％。兩市合計成交１０８８４﹒０５億元人民幣基本

持平。

重磅股方面，港交所（００３８８）中午公布中期業績，純利再創半年度新高，惟股價仍挫

１﹒４２％，報３７３﹒６元；匯控（００００５）軟０﹒２９％，報３４﹒１５元；騰訊

（００７００）跌１﹒１７％，報５０６元；友邦（０１２９９）滑０﹒４％，報７４﹒６元；

建行（００９３９）揚１﹒０２％，報５﹒９４元。



＊中資電訊回吐，中聯通跑輸藍籌＊



中資電訊股日前在中期業績及５Ｇ快速發展的雙重利好消息帶動下快速抽升，惟本日獲利盤

現，聯通（００７６２）跑輸藍籌，急吐７﹒６６％，報６﹒０３元；中電信（００７２８）走

低２﹒４９％，報２﹒７４元；中移動（００９４１）下跌１﹒６７％，報５８﹒８５元；中國

鐵塔（００７８８）無升跌報１﹒４４元。

國壽（０２６２８）澄清公司與其他保險公司合併之消息不實，股價下挫４﹒４８％，報

１９﹒２元；與其傳合併的新華保險（０１３３６）則跌２﹒９３％，報３４﹒８元。其他內險

股亦下滑，人保（０１３３９）下跌２﹒２２％，報２﹒６４元；平保（０２３１８）軟

０﹒８２％，報８４﹒６元；太保（０２６０１）走低２﹒３９％，報２４﹒５元。

現貨金在亞洲時段未能企穩兩千美元大關，金礦股走低。招金礦業（０１８１８）跌

２﹒２６％，報９﹒０９元；山東黃金（０１７８７）下滑０﹒８７％，報２２﹒７元；中國黃

金（０２０９９）挫３﹒２３％，報８﹒４元；紫金礦業（０２８９９）走低１﹒３６％，報

５﹒０９元；靈寶黃金（０３３３０）跌３﹒３３％，報１﹒４５元。



＊科技股落鑊，京東創出上市新高＊



科技股繼續有資金追捧，其中，京東（０９６１８）中期業績勝預期，本日股價繼續抽升

４﹒６７％，報２７８，創上市新高見２７９﹒６０元；明天公布業績的阿里巴巴

（０９９８８）升１﹒３５％，報２５５﹒４元；美團（０３９６０）曾破頂見２４３﹒４元，

惟收跌１﹒７％，報２３１元；大摩指華為禁令或利好小米（０１８１０），全日漲３﹒３６％

，報１７﹒８２元；金軟（０３８８８）中期虧轉盈，飆升６﹒６８％，報４２﹒３元。

美國半導體協會稱華為禁令或破壞行業，晶片股普跌。中芯國際（００９８１）跌

２﹒０７％，報２６﹒０５元；華虹半導體（０１３４７）挫４﹒２２％，報３０﹒６５元；上

海復旦（０１３８５）滑０﹒４％，報１５﹒１２元；康特隆（０１９１２）持平，報０﹒４１

元；ＡＳＭ太平洋（００５２２）微跌０﹒０６％，報８７﹒２元。

華能國電（００９０２）中期純利按年升約５８％，全日攀升１１﹒７６％，報３﹒８元；

其他火電股獲提振，華電國際（０１０７１）急漲９﹒１７％，報２﹒５元；大唐發電

（００９９１）上揚５﹒７１％，報１﹒１１元；中國電力（０２３８０）走高６﹒０８％，報

１﹒５７元；華潤電力（００８３６）升１﹒７８％，報９﹒７２元。（ｆｚ）

