《鍾之日記》中美隔空戰，香江半日市



《鍾之日記》８月１９日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中美繼續隔空交戰，美國總統特朗普周二（１８日）在亞里桑那州出席活動時直指，他決定

推遲中美原定上周六（１５日）舉行的中美會談，因為現時不想與中國對話。

美國繼早前宣布任何不符合美國會計準則在美國交易所上市的企業將於２０２１年底前被交

易所除牌，美國國務院去信美國的大學及院校，敦促大學剝離旗下捐贈基金所持有的中概股，警

告持有中概股將有風險。

中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上回應，中美雙方從金融合作中獲得巨大經濟利益，

人為設置障礙，不符合雙方資本市場利益，敦促美方為中國企業在美投資、經營，給予公平公正

非歧視的營商環境。至於中美經貿協議的具體情況，趙立堅迴避並建議向主管部門詢問。



＊香江兩萬五危，Ａ場外資急撤＊



港股因颱風影響上午停市，下午１時半恢復交易，恆指低開８點，報２５３５９點，盤中曾

倒升１５點報２５３８２點，中資電訊股回吐，港股最多曾插２８８點，見２５０７９點，險守

兩萬五。最終港股收報２５１７８點，跌１８８點或跌０﹒７４％，主板成交８４５﹒８１億元

。

祖國股市低開低走，午後港股復市，港股出現顯著補跌現象，同時亦引發外資午後快速出逃

，Ａ場跌幅被放大，滬綜指全日跌１﹒２４％，報３４０８﹒１３點，力保三千四。創業板跌幅

由頭帶到尾，全日大幅瀉３﹒２７％，而創業板下周正式實施改革，改革內容包括註冊制股票上

市、升跌幅上限擴大至２０％等。最高人民法院發布司法意見，要求全面落實對資本市場違法犯

罪行為「零容忍」要求，加大證券違法犯罪打擊力度，對申請發行、註冊等環節的犯罪行為從嚴

懲治。兩市全日成交１０８８４億元人民幣，是連續第三個交易日保持萬億關。外資連續兩日淨

流出，今日流出６１﹒３４億人民幣Ａ股，規模為７月１４日以來最多，。



＊上半年日均成交增兩成，惟港交所績後倒跌＊



港交所（００３８８）午間公布中期業績，純利５２﹒３３億元，按年增長１％，中期息

３﹒７１元，而去年同期為３﹒７２元。期內收入及其他收益８７﹒８２億元，增長２％，

ＥＢＩＴＤＡ為６７﹒０６億元，增長１％。

上半年魚缸交投熾熱，據港交所數據，上半年的日均成交金額１１７５億元，按年增長

２０％。當中，股本證券產品按年升３３％；債券通的日均成交金額１９９億元，按年大增逾２

倍，創半年度新高。

港交所業績好過市場預期，大摩指出，第二季港股成交強勁，港交所第二季的核心收入與預

期相若，隨著市場復甦，該所的投資收益亦由低位回升，預期第三季交投持續蓬勃。港交所第二

季每股盈利達２﹒３７元，並較大摩預估高出１０％。大摩暫時維持港交所「增持」之評級，目

標價為４３０元。

而高盛指出，現時港交所的投資收益非常波動。如果計及投資收益，港交所第二季總收入比

高盛預期多５％，相反若不計投資收益，則總收入遜預期約４％。維持其「中性」評級，目標價

３２５元，比現價有近１５％下跌空間。

港交所績後初段一度微升，惟其後轉跌，收市跌１﹒４％，報３７３﹒６元。



＊保險巨頭合併屬假消息，國壽ＡＨ齊齊插＊



中國人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）Ａ股經歷連續兩日漲停，昨日再升５﹒１％

，報４９﹒４９元人民幣，繼續刷新逾１２年半以來新高，Ｈ股近日亦升至近一個月新高。不過

國壽昨日盤後在上交所發表公告指，注意到有市場傳聞涉及公司與其他保險公司合併，經核查該

傳聞內容不實，公司不存在應披露但未披露的信息。受消息刺激，國壽Ａ全日暴跌７﹒５％，報

４５﹒７６元人民幣，Ｈ股同跌４﹒５％，報１９﹒２港元

此前有傳聞指，中國人壽與新華保險（０１３３６）（滬：６０１３３６）將進行合併，有

內媒引述保險業內意見認為，兩者合併難以找到有力依據。新華保險Ｈ股今日同挫２﹒９％，報

３４﹒８元。

同業中國太平（００９６６）挫２﹒７％，中國太保（０２６０１）跌２﹒４％，人保

（０１３３９）跌２﹒２％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

