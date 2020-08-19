【汛情告急】習近平赴安徽調研，了解淮河防汛救災等情況

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》國家主席習近平１８日赴安徽考察調研，

他先後來到阜陽市阜南縣王家壩閘、紅亮箱包有限公司、蒙窪蓄洪區曹集鎮利民村西田坡莊台，

察看淮河水情，走進田間地頭，了解當地防汛救災和災後恢復生產等情況，看望慰問受災群眾。

這次是習近平自７月３１日出席北斗３號開通儀式後首次公開露面，外界消息指，近日多位

中央領導人相繼露面，顯示北戴河會議已結束。

