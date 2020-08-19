【創板改革】最高法發創業板司法保障意見，嚴懲發行註冊犯罪行為

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》最高人民法院１８日發布《關於為創業板

改革並試點註冊制提供司法保障的若干意見》。《意見》全面落實對資本市場違法犯罪行為「零

容忍」要求，加大證券違法犯罪打擊力度，對申請發行、註冊等環節的犯罪行為從嚴懲治。

最高人民法院民二庭負責人介紹，《意見》重點有以下三個方面的內容：

一是針對本次改革舉措提出了配套司法保障意見。將證券發行糾紛、證券上市合同糾紛、證

券欺詐責任糾紛等一審民商事案件，指定深圳市中級人民法院試點集中管轄。

二在刑事審判方面，提出支持依法加大對欺詐發行股票、債券罪，違規披露、不披露重要信

息罪以及提供虛假證明文件罪追究刑事責任的力度，並對依法從嚴懲治申請發行、註冊等環節易

產生的各類欺詐和腐敗犯罪，提出了具體舉措，還對相關司法解釋和司法政策的修改完善以及典

型案例的發布提出了要求。

三是以證券集體訴訟為中心對切實保護投資者合法權益提出了司法改革舉措。《意見》鼓勵

各級法院進一步細化和完善證券代表人訴訟各項訴訟程序安排，並要求進一步加強與證券監管部

門、投資者保護機構的溝通協調。

下一步，最高人民法院將以證券集體訴訟為中心，進一步推動相關司法解釋和配套制度落地

生根，努力推進證券民事訴訟信息化平台建設，加強證券審判專業化人才培養和機構建設，切實

有效保護投資者合法權益。

