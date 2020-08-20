《思前想後－郭思治》康方生物啟動商業化日程，盈利爆發在望

《思前想後》康方生物－Ｂ（０９９２６）剛公布的上市後首張成績單，中期業績內透露集

團多個研發項目進程理想，其中與中國生物製藥（０１１７７）旗下主要子公司正大天晴合資成

立的正大天晴康方共同研發的ＰＤ－１抗体新藥快將進入商業化階段，可預期未來巨大的盈利貢

獻將帶來新一輪升浪。



＊夥正大天晴有助藥物商業化＊



重磅藥物ＰＤ－１╱ＣＴＬＡ－４雙特異性抗體（ＡＫ１０４）更獲得ＦＤＡ授予快速審批

通道資格（ＦＴＤ），明年下半年提交治療二線╱三線宮頸癌的新藥申請。另外，ＰＤ－１單克

隆抗體Ｐｅｎｐｕｌｉｍａｂ（ＡＫ１０５），是集團進展最快的自主研發藥物，第一個適應症

以治療接受過兩次或以上系統化療的復發或難治性（ｒ╱ｒ）經典型霍奇金淋巴瘤（ｒ╱ｒ

ｃＨＬ）患者而作申請，今年５月已獲國家藥品監督管理局受理申請，預計２０２１上半年獲得

批准，屆時將很可能成為集團第一款成功上市的藥物。值得注意的是，與集團合作的正大天晴是

中國醫藥市場商業化能力最強的公司之一，兩家公司聯手定能為藥物的商業化提速。



＊廣州生產基地一期即將運營＊



集團研發能力十分強大，透過自有覆蓋全面研發流程的ＡＣＥ平台，於期內新增９個管線啟

動超過２０個臨床試驗，７個在研藥物獲得臨床批准，２個在研藥物分別獲得ＮＭＰＡ及ＦＤＡ

的註冊性臨床試驗資格。

為配合商業化，集團已在籌組商業化團隊，於廣州生產基地一期設備即將投入運營，新增產

能將達２００００Ｌ。由此可見，集團已經將產品的商業化納入日程，相信不久將帶來重大盈利

貢獻，投資者可跟進，靜待下半年多項好消息。《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本

欄逢周四刊出）



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