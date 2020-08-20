  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/08/2020 10:45

《思前想後－郭思治》康方生物啟動商業化日程，盈利爆發在望

　　《思前想後》康方生物－Ｂ（０９９２６）剛公布的上市後首張成績單，中期業績內透露集
團多個研發項目進程理想，其中與中國生物製藥（０１１７７）旗下主要子公司正大天晴合資成
立的正大天晴康方共同研發的ＰＤ－１抗体新藥快將進入商業化階段，可預期未來巨大的盈利貢
獻將帶來新一輪升浪。
　
＊夥正大天晴有助藥物商業化＊
　
　　重磅藥物ＰＤ－１╱ＣＴＬＡ－４雙特異性抗體（ＡＫ１０４）更獲得ＦＤＡ授予快速審批
通道資格（ＦＴＤ），明年下半年提交治療二線╱三線宮頸癌的新藥申請。另外，ＰＤ－１單克
隆抗體Ｐｅｎｐｕｌｉｍａｂ（ＡＫ１０５），是集團進展最快的自主研發藥物，第一個適應症
以治療接受過兩次或以上系統化療的復發或難治性（ｒ╱ｒ）經典型霍奇金淋巴瘤（ｒ╱ｒ　
ｃＨＬ）患者而作申請，今年５月已獲國家藥品監督管理局受理申請，預計２０２１上半年獲得
批准，屆時將很可能成為集團第一款成功上市的藥物。值得注意的是，與集團合作的正大天晴是
中國醫藥市場商業化能力最強的公司之一，兩家公司聯手定能為藥物的商業化提速。
　
＊廣州生產基地一期即將運營＊
　
　　集團研發能力十分強大，透過自有覆蓋全面研發流程的ＡＣＥ平台，於期內新增９個管線啟
動超過２０個臨床試驗，７個在研藥物獲得臨床批准，２個在研藥物分別獲得ＮＭＰＡ及ＦＤＡ
的註冊性臨床試驗資格。
　　為配合商業化，集團已在籌組商業化團隊，於廣州生產基地一期設備即將投入運營，新增產
能將達２００００Ｌ。由此可見，集團已經將產品的商業化納入日程，相信不久將帶來重大盈利
貢獻，投資者可跟進，靜待下半年多項好消息。《香港股票分析師協會副主席　　郭思治》（本
欄逢周四刊出）
　
【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商
，買入賣出好輕鬆！
　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ
　
ｅｔｎｅｔ　ＭＱ強化版Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ　　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話19/08/2020
【減辣措施】金管局放寬非住宅物業按揭貸款成數上限至五成
中國故事19/08/2020
《神州經脈》習近平調研汛情　滬指守三千四　外資出逃逾一個月多
FOCUS19/08/2020
【FOCUS】美元積弱人仔走強　小心劇情物極必反
財經熱話19/08/2020
【飛鶴起飛】飛鶴績佳兼派息回應沽空報告接連狙擊　下站18元？
香港要聞18/08/2020
【紓困措施】政府：僱主再申領保就業補貼　可重新選擇指定月份
中國故事18/08/2020
《神州經脈》美再收緊華為限制　不搞大水漫灌被重提　滬指四連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】上水廣場 x Rody 手提電風扇+兩用Tote bag

新增「恒生科技指數」成份股

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金