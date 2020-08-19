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即市新聞

19/08/2020 13:37

【中概焦點】特斯拉副總裁：拼多多事件破壞其直營模式與價格體係

　　《經濟通通訊社１９日專訊》電動車生產商特斯拉（Ｔｅｓｌａ）與拼多多的爭議持續發酵
，據內媒報道，全球副總裁、大中華區負責人朱曉彤８月１７日晚間曾在內部作出指示，稱此事
愈演愈烈破壞了特斯拉的直營模式與價格體係，沒有人能獨善其身。「每個人都得行動起來。」
他說，特斯拉沒有龐大的公關部門和預算費用，官方的聲音需要每個人去傳播。必須全員行動起
來，轉發朋友圈、參與留言和舉報不實信息。
　　內地網購平台拼多多的「宜買車」購車旗艦店此前推出特斯拉Ｍｏｄｅｌ　３萬人團購秒殺
活動，共有５輛黑色特斯拉供人搶購。然而，８月１４日當湖北武漢一位搶購成功的準車主打算
向特斯拉提車時，卻被拒絕。特斯拉方面回應指，公司在與客戶的服務過程中發現客戶在官網的
購車訂單並非本人操作，而是拼多多平台用客戶的個人信息代為下訂，認為此行為已構成訂單轉
賣，客戶實質上並未與特斯拉產生直接合同關係。
　　該名武漢車主於１８晚突然接受傳媒採訪指，稱提車車輛是使用家人名義下單，因為自己名
字被拉黑無法購買。特斯拉今早回應指，從未將任何車主拉黑，也從未有過黑名單。經交付數據
查明，本次提車車輛已於７月２８日在官網下單，特斯拉取消武漢車主訂單的時間為８月１４日
，與車主描述的因被拉黑而使用家人名義下單的說法不符。（ａｃ）

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