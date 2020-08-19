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19/08/2020 13:19

《股林淘金－林家亨》Ａ股走勢強勁，瑞聲（０２０１８）績後可吼

　　《股林淘金》近期滬深３００指數表現強勢，預計未來中國Ａ股繼續攀升，港股應會跟隨上
升，現時各中資保險股雖然貼近保歷加通道頂線，由於在形態上是屬於擴展的喇叭型，未來應會
繼續再上一層樓。美國進一步收緊華為獲取當地技術的限制，令到相關股票顯著受壓，舜宇光學
（０２３８２）和比亞迪電子（００２８５）都錄得明顯的下挫。
　　舜宇光學中期純利按年升約２２％，上半年手機鏡頭出貨量達６﹒４５億件，按年增長約
１７％，車載鏡頭出貨量較去年同期下降約８﹒７％。疫情下舜宇光學仍交出不俗的中期業績，
但市場認為未來短，中期舜宇收入增長只會溫和，但毛利率會下降，料疫情穩定後下半年業績才
會有多些增長。舜宇股價回落消息拖累同行瑞聲科技（０２０１８），瑞聲將於下周一（２４日
）公布業績。
　　安卓和蘋果新機型會在未來兩個月推出，目前蘋果手機今年沒有受到疫情影響，早前依然交
出亮麗業績。旗下供應鏈如瑞聲科技應不太受影響。瑞聲股價已接近保歷加通道的底線，若業績
好過市場預期，未來有機會反彈回中軸線，若業績麻麻，將會受制於中軸線阻力，投資者可待業
績之後，才再伺機在適當水平吸納。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者持有瑞聲科技（０２０１８）及舜宇光學（０２３８２）股份
　
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