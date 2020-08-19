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即市新聞

19/08/2020 16:41

【聚焦人幣】人幣即期收升１５４點突破６﹒９２，創近７個月新高

　　《經濟通通訊社１９日專訊》人民幣中間價創近７個月高，人民幣兌一美元即期匯率
（ＣＮＹ）今早亦高開９６點子報６﹒９１６１，升破６﹒９２關，隨後升勢曾收窄至
６﹒９２３４，惟無礙持續向上的大方向，午後升幅再度擴大，一度漲２０７破６﹒９１關。最
終收報６﹒９１０３升１５４點子，連升三日兼刷自１月２２日以來近７個月新高。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）同樣造好，接連衝破６﹒２及６﹒１關，現升３８點子，報６
﹒９０１０。

＊人民幣短期料續受美元及中美關係兩頭牽制＊

　　交易員稱，美國經濟復蘇以及政治分歧導致刺激方案難以落地等繼續拉低美元，人民幣間接
獲益，不過中美緊張關係持續限制人民幣反彈空間。短期這兩條主線料持續作用於匯市，人民幣
表現將落後於其他非美貨幣，不過後續如果美元階段性反彈，人民幣資產得益於相對較高的收益
率，匯價相對應的調整空間也會比較有限；短期關注聯儲局會議紀要，以尋找９月前瞻性指引的
暗示。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９１６８，較上個交易日升１５７點子，
連升第六個交易日，並創１月２３日（農曆新年假期前最後一個交易日）以來近７個月新高，上
個交易日報６﹒９３２５。（ｊｔ）

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