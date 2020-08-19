【汛情告急】四川首啟一級防汛應急響應，甘肅縣城泥石流淹沒民房

《經濟通通訊社１９日專訊》內地長江、黃河上游地區降雨不絕，新一波洪水來襲，洪峰流

量更甚於前四波，過往甚少遭受洪水災害的甘肅省及四川省亦出現了嚴重汛情，尤其是四川省史

上首次啟動一級防汛應急響應，中下游地區嚴陣以待，全國汛情再度告急。

甘肅省普遍地區下大雨，令黃河蘭州水文站流量今日凌晨４時達到每秒３５７０立方米，為

今年最大流量。其中隴南市文縣出現大暴雨，局部地區最大降水量高達１２９﹒１毫米，令全縣

進入內澇狀態，部分街道電力、通訊、供水中斷，更發生了泥石流，超過３００戶民房被淹。救

援人員在縣內划橡皮艇搜救受災群眾，甚至出動到救援直升機飛抵當地一個小鎮，營救多名被困

人員。省水利廳及氣象局預計，臨夏、定西、白銀南部、隴南等市州部分地方較大可能出現山洪

災害。

而在四川省，當局今日凌晨啟動一級防汛應急響應，是建國以來首次。長江委水文局今日表

示，受暴雨影響，沱江、涪江出現超保證洪水，岷江將發生超歷史洪水，嘉陵江水位則徘徊在保

證水位上下，防汛形勢嚴峻。青衣江樂山流域出現超警超保水位，當地洪水甚至已去到著名的樂

山大佛的腳底位置，汛情嚴重程度屬罕見。長江委預測受到上游來水影響，後日（２０日）進入

三峽水庫的洪峰流量將達每秒７﹒４萬立方米，是三峽水庫建成以來最大的入庫流量。（ｅｙ）

