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19/08/2020 08:55

【汛情告急】四川首啟一級防汛應急響應，甘肅縣城泥石流淹沒民房

　　《經濟通通訊社１９日專訊》內地長江、黃河上游地區降雨不絕，新一波洪水來襲，洪峰流
量更甚於前四波，過往甚少遭受洪水災害的甘肅省及四川省亦出現了嚴重汛情，尤其是四川省史
上首次啟動一級防汛應急響應，中下游地區嚴陣以待，全國汛情再度告急。
　　甘肅省普遍地區下大雨，令黃河蘭州水文站流量今日凌晨４時達到每秒３５７０立方米，為
今年最大流量。其中隴南市文縣出現大暴雨，局部地區最大降水量高達１２９﹒１毫米，令全縣
進入內澇狀態，部分街道電力、通訊、供水中斷，更發生了泥石流，超過３００戶民房被淹。救
援人員在縣內划橡皮艇搜救受災群眾，甚至出動到救援直升機飛抵當地一個小鎮，營救多名被困
人員。省水利廳及氣象局預計，臨夏、定西、白銀南部、隴南等市州部分地方較大可能出現山洪
災害。
　　而在四川省，當局今日凌晨啟動一級防汛應急響應，是建國以來首次。長江委水文局今日表
示，受暴雨影響，沱江、涪江出現超保證洪水，岷江將發生超歷史洪水，嘉陵江水位則徘徊在保
證水位上下，防汛形勢嚴峻。青衣江樂山流域出現超警超保水位，當地洪水甚至已去到著名的樂
山大佛的腳底位置，汛情嚴重程度屬罕見。長江委預測受到上游來水影響，後日（２０日）進入
三峽水庫的洪峰流量將達每秒７﹒４萬立方米，是三峽水庫建成以來最大的入庫流量。（ｅｙ）

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