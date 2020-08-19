【大國博弈】ＴｉｋＴｏｋ擬告華府違憲，特朗普點名甲骨文接管

《經濟通通訊社１９日專訊》中美關係劍拔弩張，美國國務卿蓬佩奧８月５日宣布進一步加

大「潔淨網絡」行動（Ｃｌｅａｎ Ｎｅｔｗｏｒｋ），目的是「維護美國資產的安全」，標誌

著中西方科技鐵幕正式拉下。美國總統特朗普一天之後即簽署行政令，稱移動應用程序抖音海外

版（ＴｉｋＴｏｋ）和騰訊（００７００）微信對美國國家安全構成威脅，將在４５天後禁止任

何美國個人或實體與ＴｉｋＴｏｋ、微信及其中國母公司進行任何交易。

值得關注的是，白宮方面對ＴｉｋＴｏｋ的處置尤為嚴苛，根據最新要求，責令該公司須在

９０天內出售Ｔｉｋｔｏｋ在美業務。至於出售進展，特朗普周二（１８日）表示，美國軟件商

甲骨文是好公司並且有可能接管抖音海外版ＴｉｋＴｏｋ美國業務。英國《金融時報》早前引述

知情人士報道指，美國軟件商甲骨文加入競購ＴｉｋＴｏｋ美國、加拿大、澳洲、新西蘭的業務

。消息強調微軟亦正考慮收購ＴｉｋＴｏｋ的全球業務，當中除了美國、加拿大、澳洲、新西蘭

的業務，還有歐洲及印度業務，不過據悉Ｔｉｋｔｏｋ母企字節跳動反對出售上述四地以外的業

務。



＊ＴｉｋＴｏｋ質疑特朗普權限，禁止營運影響員工職位＊



不過，特朗普對待中國科技企業的「強行霸道」，亦引發一些法律爭議。ＴｉｋＴｏｋ的母

公司字節跳動此前發表聲明，如果美國政府不能給予公司公正的對待，將會訴諸美國法院。在制

裁禁令發布兩周後，據外電最新報道，ＴｉｋＴｏｋ技術程式主管萊恩準備入稟美國法院，質疑

總統特朗普禁止ＴｉｋＴｏｋ在美國營運行政命令的合法性，因為憲法下特朗普未必有權力禁止

企業於美國營運，又指行動可以讓商務部釐清禁令如何阻止公司繼續進行業務。他強調，如果

ＴｉｋＴｏｋ在限期內被禁止營運，將影響很多員工的工作職位。

惟外界相信在華為的前車之鑑下，ＴｉｋＴｏｋ與美國政府之間的官司勝算不大。翻查資料

，華為去年就美國禁止政府採購華為技術產品的做法向美國德克薩斯州聯邦地區法院提出起訴，

認為美國政府的這個決定違反了美國憲法的公平競爭原則。但該法院今年２月駁回了華為的訴狀

，認為美國國會通過的有關把華為產品排除在政府網絡之外的做法屬於美國國會的權限範圍。（

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