【ＦＯＣＵＳ】美元積弱人仔走強，小心劇情物極必反

【ＦＯＣＵＳ】３月底至今跌跌不休的美元，周二（１８日）再錄２０１８年５月以來新低

；另一邊廂，連升６個交易日的人仔，周三（１９日）漲至近７個月新高。匯市似正上演「西方

不亮東方亮」，但隨著花旗國對華「精準金融封鎖」動作頻頻，劇情又會否物極必反？



＊美元兌新興市場貨幣不跌反升＊



自３月下旬創下近１０３的逾三年高位後，一路下行的美元指數昨跌穿９２﹒５關鍵支撐，

盤中一度觸及９２﹒１２４的２７個月新低，走勢與８月慣常出現的「美元走強」歷史記錄相左

。跟「綠紙」血流不止相比，連升６個交易日的人民幣中間價，今報６﹒９１６８的近７個月新

高。

不過望真些，儘管美匯指數受累聯儲大開印鈔機而兌主要貨幣（如Ｇ１０國家）下跌，但反

映美元兌亞洲新興市場貨幣的ＡＤＸＹ指數年初至今卻升逾１﹒３％。而不計人幣，巴西雷亞爾

、南非蘭特、土耳其里拉年內已貶約兩成，俄羅斯盧布、墨西哥比索同貶跌一成半。

此外，儘管ＣＦＴＣ（美國商品期貨交易委員會）數據顯示，截至上周，美元投機性淨空倉

的合約數量激增至９０年代末以來最高水平，同時看多歐元者亦升至今年內最高水平，所謂物極

必反，加上歐洲經濟火車頭德國近日疫情大幅反彈，「大鱷」索羅斯早前指歐盟７５００億歐元

復甦計劃效力有限，歐元兌美元升勢能否繼續挑戰１﹒２高位成疑。



＊「精準金融封鎖」恐升級＊



值得一提的是，就在昨日，花旗國國務院致函各大學，敦促其謹慎剝離（ｐｒｕｄｅｎｔ

ｔｏ ｄｉｖｅｓｔ）捐贈基金所持有的中國股票，以應對明年底前中概股因上市標準收緊而從

美國批量退市的潛在風險，此舉被視作繼２月警告養老基金後，華府發起「軟資本管制」的又一

動作。

同日，清華大學五道口金融學院教授鞠建東發表文章稱，種種跡象表明，美國對中國特定行

業、重點企業和關鍵個人進行「精準金融封鎖」是大概率事件。文章並警告，「美國通過各種手

段堵塞中國獲取美元流動性的主要渠道，造成短期美元流動性短缺，壓縮外匯儲備操作空間」正

正與上述「軟資本管制」不謀而合。

倘中美潛在的金融制裁交惡升級，歐洲及日本疫情反彈加劇拖累歐元圓匯，新興市場經濟停

滯加劇債務危機等，恐再觸發避險情緒令資金轉追捧美元。再看看跟美元走勢高度負相關的美股

，標指周二創歷史新高之餘，成交量卻縮至全年最低，是否變盤在即？拭目以待。

