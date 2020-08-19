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19/08/2020 09:12

《投資智慧－鄧聲興》偉能（１６０８）進軍液化天然氣發電前景佳

　　《投資智慧》偉能集團（０１６０８）發盈喜，預期截至今年６月底的純利將按年增長
７０％至約１﹒４３億港元。集團主要從事發動機式發電機組設計、集成、銷售及安裝，以及提
供分布式發電解決方案。去年度營業額增長１５﹒４％至２７﹒９４億元，股東應佔溢利上升
３３％至２﹒８４億元。集團主要有兩大業務，包括ＳＩ業務利用自主系統設計及集成能力去設
計、集成及銷售燃氣及燃柴油發動機式發電機組與發電系統。相關業務的客戶多元化及業務模式
穩定。包括工業級及電力級分布式發電站、政府、住宅及商業樓宇、數據中心、酒店、建築工程
、採礦業、鐵路項目及電訊項目，客戶來自內地、新加坡、香港、阿聯酋、南韓及菲律賓。另一
個主要業務為ＩＢＯ業務，包括設計、投資、建設及租賃分布式發電站，並與承購商合作營運。
　
　　另外，去年集團在亞洲國家的業務按年升８％至１５﹒７５億元。佔總營業額逾五成。集團
進一步深化新興東南亞市場業務，於斯里蘭卡透過公開招標獲得總合約容量為９６兆瓦的發電項
目。集團預計於今年第四季度與錫蘭電力局簽訂相關購電協議。相關項目將興建多個分布式發電
站，總裝機容量為１２０﹒８兆瓦，並預計發電站將於今年年底前投入商業營運。新項目將令集
團在斯里蘭卡的發電容量翻倍至超過２００兆瓦，使當地分布式發電站業務的市場佔有率進一步
提升。值得留意，集團進軍液化天然氣發電市場亦為未來業務增加盈利動力。偉能在公告披露將
在緬甸建設首個液化天然氣發電站、並於斯里蘭卡中標新項目，當地裝機容量可進一步提升，增
加未來收入及盈利前景。《銳升證券聯合創辦人及首席執行官　鄧聲興》
　
（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）
　
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