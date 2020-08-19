《樓市亮話－湯文亮》要求減租是要有誠意的

《樓市亮話》近日與租務部同事傾下最近情況，他們話很慘，大家都經常將無良業主掛在口

邊，替業主打工的人仲慘，我話明白，在疫情下，大家將就一下，在我們的能力範圍內，幫得就

幫，同事話有一個奇怪現象，就是租客多數只會派一個助理級職員與我們傾減租，不但老闆唔會

出現，就算董事級職員都不會出現，就算傾妥都冇用，他們都會話要請示老闆是否可以接受，結

果當然要求減多一些。



我們經常在報章睇到租客話業主無良，不肯減租，其實，不少租客都是實力雄厚，比小業主

高出不知多少倍，他們不是要求業主減租，而是要業主減租，好似零售業商會公開表示要求業主

免收租一年，我反問過一個有關係的人，業主如何面對銀行的質詢，銀行甚至因為冇租金收入而

向業主追數，答案連我都嚇一跳，對方竟然話這是業主的問題，如果業主沒有問銀行借錢，就唔

會被銀行追數。



同事問點解租客老闆不願意直接請業主減租，而只是叫助理級伙計代勞，我認為最少有兩個

理由，第一是租客老闆真接同業主講減租，或者會被業主話這是合約精神，雙方都要遵守，倘若

租金上升，唔通業主又會要求加租，派一個助理級職員同業主講減租，職員是不會理會甚麼是合

約精神，減租是唯一使命，他們只會對自己老闆負責，其次是很多業主都是小業主，租客比他們

大不知多少倍，同小業主傾減租，租客老闆會覺得紆尊降貴，所以，很少租客老闆會親自傾減租

，租客唔夠誠意，成功的機率當然是低很多，不能夠將責任推卸落業主身上。



《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》



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