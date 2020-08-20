《缸邊嫺談－黃惠嫺》新能源汽車成未來發展及扶持重點

《缸邊嫺談》近日鋪天蓋地的內地新能源汽車廣告，已成為城中熱話，而新能源汽車亦再次

成為市場焦點。近年內地出台的汽車政策中，可見很多是與新能源汽車發展有關的。但自

２０１９年３月２６日，中國國家財政部、工業和信息化部、科技部、國家發改委聯合下發《關

於進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，並公布於２０１９年６月２５日過渡

期後不再對新能源汽車（新能源公交車和燃料電池汽車除外）給予購置補貼以來，新能源汽車的

生產及銷售已出現連續１２個月的下跌。加上今年以來，疫情導致消費意欲低迷，今年上半年內

地新能源汽車生產及銷售均雙雙受壓。



汽車

生產 銷售 生產 銷售

萬輛 同比（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

２０２０年１月 １７８﹒３ １９４﹒１ －２４﹒６ －１８﹒０

２０２０年２月 ２８﹒５ ３１﹒０ －７９﹒８ －７９﹒１

２０２０年３月 １４２﹒２ １４３﹒０ －４４﹒５ ４３﹒３

２０２０年４月 ２１０﹒２ ２０７﹒０ ２﹒３ ４﹒４

２０２０年５月 ２１８﹒７ ２１９﹒４ １８﹒２ １４﹒５

２０２０年６月 ２３２﹒５ ２３０﹒０ ２２﹒５ １１﹒６

２０２０年７月 ２２０﹒１ ２１１﹒２ ２１﹒９ １６﹒４

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



新能源汽車

生產 銷售 生產 銷售

萬輛 同比（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

２０２０年１月 ４﹒０ ４﹒４ －３７﹒４ －５１﹒７

２０２０年２月 １﹒０ １﹒３ －８２﹒９ －７５﹒２

２０２０年３月 ５﹒０ ５﹒３ －５６﹒９ －５３﹒２

２０２０年４月 ８﹒０ ７﹒２ －２２﹒１ －２６﹒５

２０２０年５月 ８﹒４ ８﹒２ －２５﹒８ －２３﹒５

２０２０年６月 １０﹒２ １０﹒４ －２５﹒０ －３３﹒１

２０２０年７月 １０﹒０ ９﹒８ １５﹒６ １９﹒３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

資料來源：中國汽車工業協會



根據中國汽車工業協會的最新數據，今年７月，新能源汽車生產與銷售分別實現１０萬輛和

９﹒８萬輛，同比則分別增長１５﹒６％和１９﹒３％，是今年內首次重回正增長的水平。７月

的正增長，或多或少是受到今年４月２３日公布《關於完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的

通知》（「補貼通知」）新能源汽車補貼得以延續，及７月１５日三部委共同推進新能源汽車下

鄉的活動所帶動。



＊延長新能源汽車補貼＊



為支持新能源汽車產業高品質發展，做好新能源汽車推廣應用工作，促進新能源汽車消費，

穩定經濟發展，中國財政部、工業和信息化部、科技部和發改委於２０２０年４月２３日聯合下

發了補貼通知，由２０２０年４月２３日起實施，將原訂於２０２０年底到期的新能源汽車補貼

政策延長至２０２２年底，並規定原則上２０２０－２０２２年的補貼標準分別為在前一年基礎

上減退１０％、２０％及３０％。根據補貼通知規定，補貼前價格超過人民幣３０萬元的車型，

不享受補貼（換電模式除外）；為加快公共交通等領域的汽車電動化，城市公交、道路客運、出

租車（含網約車）、環境衛生工作、城市物流配送、郵政快遞、民航機場以及黨政機關公務領域

符合要求的車輛，２０２０年補貼標準維持不變，２０２１－２０２２年的補貼標準分別在前一

年基礎上減少１０％、２０％。原則上每年補貼規模上限約２００萬輛車。



＊新能源「汽車下鄉」政策＊



為促進農村地區新能源汽車推廣應用，引導農村居民出行方式升級，助力美麗鄉村建設和鄉

村振興戰略，２０２０年７月１５日，中國工業和信息化部、農業農村部及商務部聯合發布了《

關於開展新能源汽車下鄉活動的通知》（「通知」）。由２０２０年７月至１２月，聯合組織開

展新能源汽車下鄉活動。通知要求，活動期間由地方人民政府發布本地區支持新能源汽車下鄉的

有關政策，參與汽車企業也會發布活動車型和優惠措施。截至７月２６日止，此次新能源汽車下

鄉活動已有２０多家車企逾４０多款車型參與。

今年上半年因受疫情影響，汽車及新能源汽車的生產及銷售均出現較大幅度下滑。新能源汽

車板塊走勢顯著受壓，在３月至４月疫情最嚴重時更跑輸恆指，到４月底國家出台延長補貼政策

後，板塊才逐步回升，而延長補貼政策有望紓緩疫情下疲弱消費帶來的影響。７月再推出「汽車

下鄉」活動，有利提升中底端新能源汽車的銷售。兩大措施加上汽車生產與銷售數據的回升，帶

動板塊反彈。而今次的「汽車下鄉」活動，為的是集中推動新能源汽車在農村地區的應用，其中

經濟型及小型電動汽車基本均採用國產零部件，價格適中，符合三四線城市和農村消費需求，這

亦與政府近日提出的「內循環」經濟概念相符。另外，今次的新能源「汽車下鄉」活動不單有助

鼓勵消費，同時強調汽車消費升級（主打新能源汽車），有利於推動中國於新能源汽車行業的長

遠發展。

是次「汽車下鄉」活動由車企自願提供補貼，雖然會對車企的毛利及利潤構成壓力，但有助

增加新能源汽車的利用率，而且地方政府在活動期間將發布本地區支持新能源汽車下鄉的有關政

策，有望進一步推動農村地區的消費者購買或升級消費換車，從而增加參與車企的銷售量。因應

板塊的最新動向，建議投資者可留意有份參與「汽車下鄉」活動車企的銷售數據及業績表現。

《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有新能源汽車相關股份



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