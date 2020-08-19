【香港政情】拖欠立法會酬金及訟費，梁頌恆遭入稟申請破產

《經濟通通訊社１９日專訊》被褫奪立法會議員資格的青年新政召集人梁頌恆，早前被裁定
要全數向立法會交還約９３萬元薪津及訟費，立法會行政管理委員會昨日（１８日）入稟高等法
院，向梁頌恆提出破產申請。
梁頌恆與游蕙禎於２０１６年９月當選為立法會議員，１０月即發生宣誓風波，及後更被褫
奪議員資格，二人於２０１７年８月向終審法院提出上訴被駁回，區域法院法官今年５月指出梁
游二人未有積極抗辯，剔除他們的抗辯書，裁定行管會勝訴。（ｃｗ）
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