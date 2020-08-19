【新冠肺炎】本港新增２６宗確診，另有１０多宗初步陽性病例

《經濟通通訊社１９日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，截至８月１９

日零時零分，本港新增２６宗新型肺炎確診個案，２３宗本地感染病例中，有１５宗與其他個案

相關，８宗源頭不明。另有１０多宗初步確診。至於３宗輸入個案，全部由印度入境。



＊泰藉逾期居留人士確診但不合作＊



衞生防護中心表示，一名屬過期居留的泰籍人士，在本月１６日被截查後，被帶到青山灣入

境事務中心，期間進行測試後呈陽性，曾與此人同房的３名羈留人士，以及接觸過有關人士的２

名入境處人員，須送到檢疫中心。由於患者不太合作，目前只知他與一名朋友住在荃灣，但未確

定其行蹤，要交由警方調查。

至於之前初步陽性的葵涌２號貨櫃碼頭出閘口更亭保安員確診。耆康會啟業護理安老院亦再

多一名９８歲院友檢疫期間不適，檢測後確診。



＊累計有７２人不治＊



另外，再多一名感染新型冠狀病毒的患者離世，累計有７２人不治。新增的死亡個案是住在

牛池灣彩輝邨彩華樓的８６歲男子，他上月１４日發燒，送聯合醫院治理，情況一度好轉，病毒

檢測呈陰性後，衛生署在上月２８日解除其隔離令；但他因為併發症，需繼續留醫，其後病情反

覆，延至今日凌晨離世。（ｃｌ）

