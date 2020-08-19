【企業盈警】南京三寶科技（０１７０８）料中期純利跌最多９０％

《經濟通通訊社１９日專訊》南京三寶科技（０１７０８）公布，預期截至６月３０日止中

期純利跌約８０％至９０％，９３７萬至１８７５萬元。

該集團指，純利下跌主因受新型冠狀病毒疫情影響，部分城市封城及等影響，部分項目復工

延遲，以及中標項目同比下降，導致期內系統集成，和智能終端銷售收入減少。

該集團預期於本月２８日公布業績。（ｗｈ）

