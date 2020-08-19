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19/08/2020 07:54

【企業盈警】中國金控（００８７５）料中期虧損不多於３００萬元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中國金控（００８７５）公布，預期截至６月３０日止中期淨
虧損不超過３００萬元，較去年同期淨虧損約２０９０萬元大幅降低８０％以上。
　　該集團指，淨虧損大幅下降主因農產品利潤率提升，導致期內毛利增加，而折價償還未償還
可換股債券導致期內其他收益增加，加上期內可換股債券及銀行及其他借款利息開支減少。此外
，去年同期錄得匯兌虧損約２１０萬元，而期內錄匯兌收益，導致其他經營開支減少。　　
　　該集團預期於本月２６日或之前公布業績。（ｗｈ）

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