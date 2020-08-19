《神州民企》金山軟件（３８８８）中期虧轉賺逾９１億人幣

《經濟通通訊社１９日專訊》金山軟件（０３８８８）公布，截至６月３０日止中期純利約

９１﹒５８億元（人民幣．下同），去年同期虧損約１４﹒８３億元，每股盈利６﹒７元，不派

中期股息，而第二季純利約９１﹒５１億元，去年同期虧損１４﹒１５億元。

該集團指，第二季度收益１４﹒２億元，較去年同期增長４９％，較首季度增長２１％，其

中網絡遊戲業務收益按年增５３％，較首季增長１１％，辦公軟件及服務等收益按年增長

４３％，較首季增長４１％，於６月底辦公軟件的月活躍用戶約４﹒５４億戶，比去年同期升約

３０％。至於第二季度毛利１２億元，按年增５５％，較首季增長２４％，毛利率為８５％，按

年增長４個百分點，較首季增長兩個百分點，毛利率增長主因自研遊戲收益貢獻增加，其具相對

較高毛利率以及金山辦公集團訂閱服務毛利率增長。



＊附屬擬１﹒５億元增持北京數科網維＊



另外，該集團指，附屬公司北京金山辦公軟件股份（金山辦公）擬以１﹒５億元增持北京數

科網維技術約３７﹒５２％股權，令持股由２９﹒９９％升至６７﹒５２％股權，數科網維將納

入金山辦公合併報表範圍。金山辦公將成為數科網維的控股股東，擁有決定權。金山辦公將戰略

布局ＯＦＤ國家版式文件標準，通過合作開發、代理數科網維產品等多種形式加大與數科網維合

作力度。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

