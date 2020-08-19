【企業盈警】威華達（００６２２）料中期虧損收窄至１６０萬元

《經濟通通訊社１９日專訊》威華達（００６２２）公布，預期截至６月３０日止中期虧損

１６０萬元，較去年同期虧損收窄９９﹒２％。

該集團指，在本月中以４０００萬元出售非上市可換股票據全部權益，於下半年度預期將錄

得已變現收益２００萬元，而未變現虧損１２５０萬元將因出售事項而全數對銷。於持有非上市

可換股票據期間，集團已收取以股代息利息收入合共４６０萬元。

該集團預期於本月公布業績。（ｗｈ）

