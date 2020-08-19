【企業盈喜】圓通速遞（０６１２３）料中期純利增約１４倍

《經濟通通訊社１９日專訊》圓通速遞（０６１２３）公布，據最新資料，預期截至６月３
０日止中期純利增約１４倍，較早前已公告的預期多賺約１０倍為多。
該集團指，純利大增主因歐美新冠肺炎疫情下對於健康及醫療用品的需求大幅上升，集團提
供大量包機業務及獲倉位保障，惟整體行政開支較去年同期有所增加抵銷部分純利增加。
該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）
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