【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２３﹒５億人幣，買美團中聯通沽中芯

《經濟通通訊社１９日專訊》中美關係緊張持續，隔晚美股三大指數個別發展，港股高開

１２３點，報２５４７０，已見全日高位，之後掉頭向下，上午曾倒跌７９點，中午升３８點。

港股午後跌穿上午低位，最多跌８９點，見２５２５７點全日低。尾市止跌，恆指收市升２０點

，報２５３６７。

按額度計算，北水全日淨流入２３﹒５億元人民幣，減少４０﹒１％。北水淨買入最多的個

股依次是美團點評（０３６９０）、中國聯通（００７６２）、小米集團（０１８１０）；淨賣

出最多的依次是中芯國際（００９８１）、藥明生物（０２２６９）、舜宇光學科技

（０２３８２）。

主板成交１２６８﹒８３億元減少１﹒５％。其中港股通成交２３５﹒６億元，佔總成交

１８﹒６％。



＊美團失落藍籌無礙炒作，北水淨流入近７億＊



美團點評 失落藍籌，惟無損股價強勢，昨日（１８日）曾高見２３６﹒６元，再創上市新

高；收升７﹒７％報２３５元，北水淨買入６﹒９億元。

中國聯通升１１﹒０５％報６﹒５３元，北水淨買入３﹒７億元。

小米集團染藍晉身藍籌股，加上納指創新高，帶動小米股價造好，升６﹒４２％報

１７﹒２４元，北水淨買入１﹒７億元。

中芯國際跌２﹒０３％報２６﹒６元，北水淨賣出４﹒４億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

美團點評 （０３６９０） ６﹒８６

中國聯通 （００７６２） ３﹒６８

小米集團 （０１８１０） １﹒６５

工商銀行 （０１３９８） １﹒１８

威高股份 （０１０６６） ０﹒９０



淨沽出最多港股：

中芯國際 （００９８１） －４﹒３７

藥明生物 （０２２６９） －４﹒２８

舜宇光學科技 （０２３８２） －２﹒９３

比亞迪股份 （０１２１１） －２﹒５５

比亞迪電子 （００２８５） －１﹒２０

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（ｃａ）

