《日入而息》金管局放寬非住宅物業按揭成數，港交所中期多賺１％

《今天重點》﹡金管局放寬非住宅物業按揭貸款成數上限至五成；金管局指住宅物業市場未

有放寬條件；利嘉閣按揭建議進一步放寬非住宅按揭成數至６０％；美聯建

議政府為住宅物業「速減辣」，取消額外印花稅；美聯工商舖指放寬按揭貸

款正面，短中期交投刺激不大；萊坊：ＬＴＶ五成屬安全水平，放寬按揭成

數可緩業主壓力

﹡港交所（００３８８）中期賺５２﹒３３億元，升１％，派３﹒７１元；港

交所上半年日均成交額按年升２０％，債券通日均成交增逾兩倍；港交所上

半年滬深港通收入及其他收益升４６％，創半年度新高；李小加指難就美制

裁預先應對，國際投資者來港屬必然；李小加指港股市場已出現難以逆轉變

化，冀下半年延續強勁表現

﹡中海油（００８８３）中期純利跌６５﹒７％，中期息派０﹒２港元

﹡本港最新失業降至６﹒１％，低於預期；消費旅遊業失業率升至１０﹒８％

，餐飲業１４﹒６％

﹡本港新增２６宗確診，另有１０多宗初步陽性病例



《即日市況》﹡美方推遲與中國貿談，港股半日市收跌１８８點報２５１７８點



《深滬股市》﹡陸股通復市外資急撤，滬指收跌１﹒２％創業板跳水



《美元匯價》﹡英鎊宜守１﹒３１４０，可１﹒３２分段吸納；歐元最新報１﹒１９３２

╱３６，日圓最新報１０５﹒２６╱２７



《公司業績》﹡中海油（００８８３）中期純利跌６５﹒７％，中期息派０﹒２港元

﹡港交所（００３８８）中期賺５２﹒３３億元，升１％，派３﹒７１元；港

交所上半年日均成交額按年升２０％，債券通日均成交增逾兩倍；港交所上

半年滬深港通收入及其他收益升４６％，創半年度新高

﹡潤啤（００２９１）半年賺２０﹒７９億元人幣，升１１％，息１２﹒８分

﹡恆安國際（０１０４４）半年賺２２﹒６億元人民幣，升兩成，派１﹒２元

﹡康德萊器械（０１５０１）半年純利漲近４３％，新增口罩收入４３６８萬

元人民幣

﹡ＷＫＫ ＩＮＴＬ（００５３２）半年盈轉虧損１６４４﹒５萬元，不派息

﹡力量能源（０１２７７）中期純利按年跌８％至３﹒４９億元人民幣，派息

１﹒５港仙

﹡五洲國際（０１３６９）去年全年虧損收窄至２７﹒６６億元人幣，不派息

﹡中國利郎（０１２３４）中期純利跌３１％，中期連特息１７港仙

﹡兗煤澳大利亞（０３６６８）上半年多賺７％至６﹒０５億澳元

﹡越秀交通基建（０１０５２）上半年盈轉虧蝕２﹒８８億元人民幣，不派中

期息

﹡思考樂教育（０１７６９）中期純利按年升３８％，派中期息０﹒０６港元

﹡鼎石資本（００８０４）中期溢利按年升１１％，不派息

﹡美東汽車（０１２６８）中期純利按年升２８％，派息０﹒１４５１元人幣



《公司資訊》﹡中國飛鶴（０６１８６）料下半年銷售收入較上半年有雙位數增長

﹡四環醫藥（００４６０）聯營北京銳業引入兩投資方進行現金增資

﹡建聯集團（００３８５）斥逾４０００萬元回購ＣＳＣ換股股份

﹡港交所（００３８８）證券、衍生產品市場及滬深股通下午１時３０分恢復

交易；史美倫稱港交所旗下市場展現韌性，冀保持中概股在港二次上市趨勢

﹡遠大醫藥（００５１２）研發樹脂微球獲藥監局核准申請上市

﹡李嘉誠及李澤鉅再增持長實（０１１１３）共７５萬股

﹡港鐵（０００６６）Ｔｈｅ ＬＯＨＡＳ康城商場將於周日提早開幕



《國企紅籌》﹡北控水務（００３７１）投資逾４０００萬成南京污水處理設施合營二大股

東

﹡華潤啤酒（００２９１）喜力對盈利有支持，下半年內地啤酒銷量料跌６至

７％

﹡石四藥（０２００５）旗下產品阿比多爾被國家衛健委列入新冠狀病毒診療

方案

﹡中海油（００８８３）全年產量目標下調至５﹒０５－５﹒１５億桶油當量



《神州民企》﹡金山軟件（０３８８８）《劍網３》全年收入或破歷史高，下半年推４－５

款手遊

﹡金蝶（００２６８）下調今年收入目標至３４至３８億元人民幣，雲服務收

入料增五成

﹡恆安（０１０４４）中期毛利率升至４４﹒１％，料木漿價格續走低利好毛

利率改善



《中國要聞》﹡華大基因表示於香港被控侵權對新冠檢測服務影響不大

﹡海南提高住房公積金個人貸款額度，夫妻最高可借百萬

﹡據報人行、住建部約談內房，了解行業對融資新規反應

﹡內地試點運行特別優惠關稅待遇原產地證書簽發系統

﹡外交部表示楊潔篪今起至周六訪問新加坡、南韓

﹡南韓官員表示楊潔篪擬本周到訪，討論習近平訪韓等事宜

﹡人行１５００億逆回購利率持平，淨投放１００億；人行陳雨露出席東亞及

太平洋央行行長會議視頻

﹡肖亞慶調研北京亦莊：推進智能製造等數字化轉型

﹡商務部表示上半年服務貿易規模下降，但總體趨穩；重視中西部服貿發展，

培育運輸旅遊等優勢；數字貿易等新興服務出口成新增長點

﹡上期所縮短１６個期貨品種交割流程

﹡首家外資獨資人身保險公司友邦人壽正式成立

﹡螞蟻廣西數字科技有限公司揭牌，加快數字經濟建設

﹡ＩＤＣ報告表示第二季中國學生平板電腦出貨量增３０％

﹡中汽協表示首７月中國品牌乘用車銷售同比降近２５％

﹡Ａ股７月吸引２４２萬人新入市，按月急增近５７％

﹡內地近半數消費金融公司將不良認定標準下調至６０天

﹡韓正調研國家管網集團表示深化改革，確保油氣市場穩定

﹡ＴｉｋＴｏｋ員工入稟美法院，質疑特朗普禁令合法性；ＴｉｋＴｏｋ擬告

華府違憲，特朗普點名甲骨文接管

﹡日府考慮改變ＴｉｋＴｏｋ所有權，化解安全憂慮

﹡努欽稱任何收購ＴｉｋＴｏｋ的交易都將保護美國數據

﹡外交部表示中美金融合作互利共贏，人為設障礙不符利益

﹡特斯拉表示對「拼多多武漢車主」製造新聞表示強烈憤慨；特斯拉副總裁表

示拼多多事件破壞其直營模式與價格體係

﹡專家表示中國糧食價格存大幅波動風險，惟供應體系穩健

﹡統計局表示南方洪澇災害致全國早稻單產同比降２﹒７％

﹡水旱災害防禦響應升至二級，三峽水庫臨史上最大洪水

﹡盛和資源樂山稀土廠遭水淹，損失料最多３﹒３億元

﹡華為發布新款手提電腦，搭載Ｉｎｔｅｌ處理器

﹡中國增購近２０萬噸美國粟米

﹡白宮幕僚長梅多斯稱重新安排中美會談日期

﹡特朗普稱美方推遲上周中美會談，現時不想與中國對話；特朗普再評中國抗

疫，中方稱抗疫答卷經得起歷史檢驗

﹡習近平在安徽馬鞍山市調研，察看長江水勢水情

﹡深圳金融局表示有序開展數字貨幣內部測試

﹡美戰艦穿越台灣海峽，解放軍東部戰區批評滋事攪局

﹡財政部表示首７月財政收入降８﹒７％，支出降３﹒２％

﹡上汽集團蟬聯上海企業百強之首

﹡海南表示兩企獲離島免稅品經營資質，歡迎省外企業競爭

﹡乘聯會表示首７月生產５１萬輛新能源車，增速降３０％



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒７％，台灣調查大陸網絡攻擊

﹡台灣封殺愛奇藝騰訊，９月３日起全面禁止大陸ＯＴＴ



《其他消息》﹡據報梁天琦擬申請假釋提早出獄

﹡職工盟主席表示需堵塞保就業計劃允放無薪假之漏洞

﹡律政司介入西灣河警員開槍案申請撤控，許智？擬提司法覆核

﹡７月領取綜援個案按月微降，但失業類別申請減半

﹡本港最新失業降至６﹒１％，低於預期；消費旅遊業失業率升至１０﹒８％

，餐飲業１４﹒６％

﹡北角柯達大廈１期全幢放售，意向價１５億元

﹡屋宇署６月批出２３份建築圖則及２３份入伙紙

﹡深股通額度全日流走３６．６億元；滬股通額度全日流走１７．５億元，陸

股通淨流出６１億

﹡華坊料西貢公路蠔涌住宅地估值約５﹒８至６﹒２億元

﹡季檢結果令投資者更能捕捉中國結構性增長趨勢

﹡金管局放寬非住宅物業按揭貸款成數上限至五成



《新冠肺炎》﹡本港新增２６宗確診，另有１０多宗初步陽性病例

﹡康文署藍田公共圖書館職員初步確診

﹡西醫工會會長表示政府傾向９月首兩周進行全民檢測

﹡富邦銀行調整分行營業時間，平日營業至下午４時

﹡旅發局取消單車節，美酒佳餚巡禮改網上舉行

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