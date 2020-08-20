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即市新聞

20/08/2020 07:54

《匯市走勢》聯儲局考慮調整貨幣政策，美元跳升

　　《經濟通通訊社２０日專訊》投資者利用聯儲局公布上月政策會議記錄的機會獲利了結，美
元周三（１９日）跳漲。
　　美元指數漲０﹒８４％，報９２﹒９７８，曾高見９３﹒０５９。加元兌美元稍早攀升至近
七個月高，投資者風險胃納增強，不過在儲局公布會議記錄後回吐漲幅。
　　聯儲局上月會議記錄顯示，政策制定者正考慮調整貨幣政策，並可能需要長時間實施大規模
刺激措施，而且經濟從衰退中復甦充滿不確定性。雖然會議記錄基調鴿派，卻導致股市出現拋售
，美元上漲。
　　近月儲局為應對疫情對經濟的影響採取的措施，幫助將風險較高資產推高至歷史高位，這些
措施降低對避險資產的需求，繼而打壓美元。（ａｌ）

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