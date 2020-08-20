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即市新聞

20/08/2020 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》好友大戶控制大局，利淡因素可令他們撤退？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，
局勢則分別屬於顯著向好和偏淡。昨天（１９日）港股只得半日市，先現偏淡主因為內地股市的
跌勢令港股投資者不敢積極入市，不過，於回落調整的市況中，小米集團（０１８１０）的買家
帶領多隻指數成分股的買家阻止大市跌幅擴大，而科技股的反彈勢頭仍在。筆者近日向大家介紹
的期貨角力指標（ＴＷＩ）變化顯示，好友大戶一直在努力推高大市。此外，國指期貨亦終於正
式跟隨恆指期貨，成功升回大戶加推平均開倉水平之上。
　　這個現像反映出外貿與中資好友大戶已經取得市場控制權，只要短期內不出現新重大利淡消
息，港股大市於本月底前維持反覆向好或反覆偏好的機會極大。萬一遇上新重大利淡消息又如何
？根據經驗，當加權偏離幅度為正數的時候，即代表好友大戶已經完成了看好後市的部署，絕大
部分利淡因素只能令他們暫時退守，而不能令他們撤退。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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